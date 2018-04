El PP català també qüestiona Montoro

La diputada del PP al Parlament i sotssecretària d'Estudis i Programes dels populars, Andrea Levy, considera que "caldria verificar" que la Generalitat "no ha enganyat" el govern espanyol en el finançament del procés sobiranista, perquè "els diners van haver de sortir d'algun lloc", encara que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, asseguri que no es va destinar "ni un euro" dels diners públics a qüestions com el referèndum de l'1 d'octubre. En una entrevista de RNE , Levy ha recordat que Catalunya es va beneficiar del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i que "si bé era finalista i anava destinat a cobrir necessitats administratives de la Generalitat, sí ha pogut haver-hi algun tipus de tracamanya per enganyar"."L'independentisme sempre ha utilitzat tots els mitjans personals públics, de temps i de diners per provar de dur a terme el seu projecte polític i per tant, crec que hem d'estar molt vigilants i extremar l'observança en què efectivament no hi hagi hagut malversació de diners públics", ha assenyalat.En aquesta línia, ha plantejat que "això és així perquè no només utilitzaria el que poden ser diners públics, ja siguin dels seus propis tributs o els que hagi pogut incórrer en falsedats de factures o mirar d'amagar com unes despeses quan se n'estaven pagant d'altres, sinó també de totes les institucions", entre les quals ha citat TV3, que "fan servir com si fos seva"."Són molt constatables tots els fets i tota la trajectòria en aquesta utilització dels diners, mitjans i institucions per mirar de consolidar el seu projecte. D'algun lloc van haver de sortir aquests diners per pagar, per exemple, les urnes", ha assenyalat Levy, que no dubta, en qualsevol cas, que Montoro aportarà al jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, "la documentació que tingui a la seva disposició sobre aquest assumpte".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)