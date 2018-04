Un metge del Bages lidera un important descobriment sobre la vitamina B12

Un investigador de la Unitat de Suport a la Recerca de l'ICS Catalunya Central, Josep Vidal, que també és metge de família a Navarcles (el Bages), ha treballat en un projecte juntament amb investigadors xinesos que obre la via a implantar el tractament de la vitamina B12 per via oral en lloc de l'actual tractament amb injeccions, una solució que podria ser igualment eficaç, més barata i còmoda per als pacients.La vitamina B12 (cobalamina) és necessària per a funcions bàsiques de l'organisme, com ara el creixement i el desenvolupament dels glòbuls vermells i del sistema nerviós. La deficiència de vitamina B12 és molt freqüent i és causada per diversos factors: l'edat avançada, algunes malalties de la sang, la dieta vegetariana, determinats medicaments, una mala nutrició, etc.Després de buscar els articles, en què es compara l'ús de la vitamina B12 per via oral amb l'ús per via intramuscular (el tractament utilitzat actualment) en persones amb dèficit d'aquesta vitamina, i de revisar-los, els investigadors conclouen que els dos tractaments poden tenir efectes similars quant a la normalització dels nivells de vitamina B12 en sèrum, però el tractament oral costa menys.Ara caldrà continuar avançant en l'estudi per ampliar-lo, aportar més evidències sobre aquest àmbit, amb resultats com ara signes clínics i símptomes de deficiència de vitamina B12, qualitat de vida i efectes socioeconòmics, i informar dels esdeveniments adversos de forma adequada, preferentment, en un entorn d'atenció primària.

