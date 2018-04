Denuncien una nit «romana» pagada amb diner públic per al president de Múrcia

Fotografia de família de PP i PSOE per la festa romana Foto: MC Cartagena

La plataforma Movimiento Ciudadano Cartagena ha denunciat que l'ajuntament socialista de la ciutat va pagar 1.200 euros per una nit d'hotel al president de la Comunitat Autònoma, Fernando López Miras, del PP, amb motiu del seu pregó durant les festes locals de Cartaginesos i Romans.José López, el portaveu de la formació denunciant, anuncia en un comunicat que el consistori va destinar aquesta quantitat i es pregunta com es poden gastar més de mil euros en una sola nit "púnico-romana d'allotjament i esmorzar". En aquest sentit, López considera "lògic i normal" tenir aquestes despeses per protocol i dietes però "dintre d'uns límits raonables".Per la seva banda, el PP ho ha desmentit i ha demanat al dirigent de Movimiento Ciudadano que demani disculpes a totes les parts implicades per inventar-se que l'Ajuntament de Cartagena hagi pagat més de 1.200 per una nit d'hotel. El vicesecretari d'Organització del PP de Múrcia ha especificat que el cost de l'habitació amb esmorzar inclòs va ser de 90 euros i que els 1.200 euros es van destinar a "diverses habitacions de convidats" de la Federació de Cartaginesos i Romans.

