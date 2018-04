Un tall d'estudiants de la UAB col·lapsa l'AP-7 i la C-58

➡El moviment estudiantil torna a prendre els carrers per la vaga del 26 d'abril. La #PrimaveraCatalana floreix a les aules dels Països Catalans.



Aquests preus no són públics ni aquest Estat democràtic! pic.twitter.com/WVeGPT3GpF — SEPC (@SEPC_nacional) 19 d’abril de 2018

Membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han tallat aquest matí i durant uns 20 minuts l'autopista AP-7 i el lateral, la B-30, al seu pas per Cerdanyola del Vallès, provocant un gran embús en aquestes dues vies en els dos sentits, així com en l'autopista C-58, que hi desemboca. Els integrants de la protesta han cremat pneumàtics a la carretera, provocant, a la vegada, una gran fumera visible des de quilòmetres de distància.Es tracta d'una protesta que arriba el dia després del desallotjament de l'edifici del Rectorat, que va ser ocupat durant 27 hores en defensa de la reducció de les taxes universitàries i dels 27 encausats pel tancament que es va produir ara fa 5 anys al mateix edifici. La setmana que ve els alumnes faran vaga al centre vallesà els dies 25 i 26 amb la mateixa motivació.

