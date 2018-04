Un punt de trobada per a emprenedors dels sectors digital i tecnològic

Gas Natural Fenosa aposta per la innovació com a motor de creixement. Foto: Gas Natural Fenosa

El 2017, Gas Natural Fenosa va invertir 99 milions en innovació. Foto: Gas Natural Fenosa

L'Innovahub acull trobades per analitzar l'estat del sector energètic. Foto: Gas Natural Fenosa

Àlex Barberà és cofundador i director de Mirubee , una startup que ofereix un sistema per radiografiar el consum elèctric de casa i detectar oportunitats d'estalvi econòmic. D'aquesta manera, l'usuari domèstic pren més control del consum de casa seva.Gonzalo Murillo és enginyer i fundador de l'startup EnergIOT , una petita empresa que dissenya microgeneradors que s'instal·len als objectes i que, a través de les vibracions ambientals i del moviment, generen energia perquè l'objecte estigui connectat a la Internet de les coses.Les empreses del Gonzalo i l'Àlex comparteixen sector professional, ja que totes dues startups són tecnològiques. Però aquest fet no és l'únic que els dos joves emprenedors tenen en comú: els uneix també que tots dos són usuaris d' Innovahub Innovahub és un projecte d'innovació de Gas Natural Fenosa consistent en un punt de trobada amb actors de l'ecosistema digital i tecnològic que tenen impacte al sector de l'energia. A Innovahub, les empreses (des d'startups fins a grans empreses) connecten amb experts, emprenedors, innovadors i acadèmics de referència en l'àmbit de la innovació per tal de crear solucions que redefineixin el futur del sector energètic.“A Innovahub hem pogut donar a conèixer el nostre projecte, que pretén resoldre el principal problema de l'Internet de les coses, com és la dependència energètica”, explica Gonzalo Murillo a. “Aquí trobem un lloc on fer créixer la nostra xarxa de contactes, conèixer startups com nosaltres i gent experta del sector, participar en xerrades, etc.”, destaca Murillo.El projecte forma part del Barcelona Tech City , el clúster de la Barceloneta que acull empreses i activitats relacionades amb la tecnologia, i pel qual ja han passat més de 600 companyies del sector. En aquest destacat clúster, Innovahub acull trobades amb diferents actors per analitzar l'impacte en el sector energètic de diferents tecnologies com el Big Data, l'Internet de les coses, el blochchain o el learning machine.Les trobades tenen lloc en diferents formats, com ara els Tech Breakfast, esmorzars en els quals els ponents i les startups locals i internacionals comparteixen la seva experiència sobre la temàtica escollida.Àlex Barberà considera que Innovahub és un bon mitjà per mantenir-se al dia de les diverses tecnologies “en un format de ponències breus, còmode i agradable, pensat també per facilitar el treball en xarxa.” Com explica el fundador de Mirubee a, “avui dia, a qualsevol àmbit, la complexitat tecnològica és tan gran i evoluciona tan ràpid que el sol fet de mantenir-se al dia és una feina en sí mateix.”El projecte està tenint molt bona rebuda entre les startups del sector tecnològic i digital, que valoren la creació de punts de trobada com aquest on les empreses poden establir contactes amb professionals del seu àmbit. “És molt interessant que una empresa gran com Gas Natural Fenosa aposti per projectes com aquest”, rebla Murillo.La innovació és un dels motors de creixement de la multinacional energètica, que ha decidit apostar per aquest sector per diferenciar-se de la competència i millorar la seva competitivitat. No en va, només durant l'any passat l'empresa va invertir més de 99 milions d'euros en innovació. Segons el Pla d'Innovació de la companyia, Gas Natural Fenosa inverteix en aquest àmbit a partir de cinc grans eixos: generació elèctrica, xarxa, clients, Gas Natural Liquat i robòtica i intel·ligència artificial.“Per a Gas Natural Fenosa, la innovació i la tecnologia són clau per transformar la manera en què desenvolupem la nostra activitat i ens anticipem a les necessitats dels clients”, apunta Blanca Losada, directora d'Enginyeria i Innovació Tecnològica. “El nostre objectiu és transformar les idees en serveis que garanteixin un subministrament d'energia eficient, sostenible i segur”, conclou Losada.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)