«Referèndum» a una piscina catalana: topless sí, topless no

L' Ajuntament de l'Ametlla del Vallès consultarà les usuàries de les piscines municipals per modificar, o no, la normativa d'aquest equipament i permetre-hi el topless. Segons ha manifestat el consistori a l'últim ple municipal, la iniciativa s'ha pres a instàncies de l'Observatori de la Igualtat de Gènere per, en el cas que s'acceptés, "adaptar la normativa a les necessitats manifestades per les seves usuàries".La iniciativa sorgeix com a resposta a la pregunta que es va plantejar des d'Ametlla't amb ERC.La regidora de comunicació del consistori, Dolors Ferrer, ha destacat que l'Observatori per la Igualtat de Gènere "va insistir en què una consulta així s'ha de fer al col·lectiu afectat, que són els dones". La pregunta es farà quan les usuàries tramitin l'abonament de l'estiu, un moment que sol ser a principis de juny però que aquest any s'avançarà a mitjans de maig per poder recollir totes les opinions: "Com ajuntament no hi ha problema en canviar o no la normativa. Sabem que hi ha gent que està a favor del topless i gent que no, per tant farem el que decideixi la majoria", ha declarat.La polèmica va sorgir l'estiu passat, quan es va impedir a dues dones seguir sense la part de dalt del vestit de bany a les instal·lacions. Una de les dones que van intentar fer topless, i membre de la plataforma Mugrons Lliures, Anna Cammany, ha criticat aque es vulgui fer una consulta per un tema com aquest: "És passar la pilota als usuaris i molt covard. Creiem que no s'hauria ni de fer. És molt estrany que no vulguin retirar una normativa tan retrògrada com aquesta".L'estiu passat, les afectades van explicar que la policia local les va avisar que si no es tornaven a vestir les denunciarien als Mossos d'Esquadra. Uns dies més tard, una vintena de persones van fer una protesta simbòlica per exigir que tothom vagi a la piscina de la forma que prefereixi.Cal recordar que no hi ha cap normativa estatal o autonòmica que prohibeixi fer topless a les piscines públiques, però sí que es recull que han de tenir unes normes sanitàries, entre les quals unes normes de règim intern. La Generalitat compta amb una proposta de normes on no hi consta la prohibició, i segons aquesta informació la decisió d’impedir-ho o no és decisió de cada municipi o centre.

