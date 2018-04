El Palau de Congressos de Girona acollirà el sorteig de la Grossa de Sant Jordi

El Palau de Congressos de Girona serà l’escenari del sorteig de la Grossa de Sant Jordi d’aquest any. La Sala Simfònica acollirà l’esdeveniment divendres que ve, dia 27 d’abril, al migdia en una gala conduïda pels periodistes de TV3 Lluís Marquina i Candela Figueras.Durant quatre anys, Lluís Marquina ha acostat als espectadors la tecnologia, l’oci i la cultura amb el programa Generació digital, i també va ser copresentador de l’última edició d’Els matins d’estiu. Actualment presenta, al costat d’Helena Garcia Melero i Francesc Sòria, el magazín de les tardes Tot es mou. D’altra banda, Candela Figueras, que havia format part de l’equip de Tarda oberta, actualment col·labora en el Tot es mou.El sorteig de la Grossa es podrà seguir en directe per TV3. Per assistir-hi de públic només cal enviar un correu amb els noms i cognoms de les persones que hi vulguin participar a [email protected] . L’únic requisit és ser major d’edat. L’horari de la convocatòria és a les 10.30 h i l’hora prevista de sortida és a les 13.30 h.En aquest sorteig de Loteria de Catalunya, hi haurà cinc grans premis. La Grossa (primer premi) estarà valorada en 20.000 euros per euro jugat (100.000 euros per cada bitllet de 5 euros). El segon premi atorgarà 6.500 euros per euro jugat (32.500 euros per bitllet de 5 euros); el tercer, 3.000 euros per euro jugat (15.000 euros per bitllet de 5 euros); el quart donarà 1.000 euros per euro jugat (5.000 euros per bitllet de 5 euro); i, finalment, el cinquè, 500 euros per euro jugat (2.500 euros per bitllet de 5 euros).

