L'alcalde de Sabadell, investigat per prevaricació

L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant (Crida per Sabadell), haurà de comparèixer davant el magistrat del jutjat número 3 de Sabadell el proper 14 de maig en qualitat d'investigat per un presumpte delicte de prevaricació. El batlle ha estat citat arran d'una querella interposada per l'empresa concessionària de la neteja viària i recollida de residus en aquest municipi, SMATSA, el mes de juliol de 2017 i admesa a tràmit en el mes d'octubre de l'any passat.El jutjat ha citat igualment en qualitat d'investigats els regidors Lluis Perarnau (Crida per Sabadell) i Xavier Guerrero (ERC), a més de l'exregidor Albert Boada (Crida per Sabadell), així com a tres tècnics municipals i l'assessor extern Jordi Colomer (vinculat a Crida per Sabadell).Els fets que van motivar la querella es remunten al gener de 2017, quan el llavors alcalde de Sabadell, Juli Fernández (ERC) juntament amb els regidors Xavier Guerrero i Albert Boada van dur a terme una roda de premsa en la qual van acusar a l'empresa concessionària del servei de neteja i recollida de residus d'uns suposats sobrecostos d'aproximadament 6,5 milions d'euros.Fonts de l'empresa afirmen que va intentar defensar-se d'aquestes acusacions amb dades i informes que va lliurar als grups municipals de l'oposició, "davant la negativa de l'equip de govern de reunir-se amb representants de la companyia i contrastar les informacions difoses". En considerar la "falsedat" de les acusacions formulades per l'executiu sabadellenc, SMATSA va interposar el juliol de 2017 aquesta querella que va ser admesa a tràmit el mes d'octubre.Ara ha trascendit una interlocutòria del dia 9 d'abril en què la jutgessa que instrueix aquesta causa ha citat a declarar els vuit investigats els dies 14 de maig i 22 de maig. L'alcalde, Maties Serracant, ho haurà de fer el dia 14, com també el regidor d'Espai Públic, Xavier Guerrero (ERC), l'exregidor de Crida per Sabadell, Albert Boada i l'assessor municipal Jordi Colomer. El dia 22 de maig compareixerà el regidor de Serveis Municipals, Lluis Perarnau (Crida per Sabadell), l'assessor Xavier Ludevid i els funcionaris Eva Vilarrubí i Pere Escudero.El passat mes de gener, en una nova roda de premsa, l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, va anunciar que l'executiu havia incoat cinc expedients contra la concessionària que contemplen importants penalitzacions econòmiques i podrien suposar l'extinció del contracte vigent amb l'actual concessionària.Davant d'aquestes actuacions, l'empresa va presentar el passat mes de març un escrit d'ampliació de la querella, en el qual juntament amb referències a les falsedats contingudes en ambdues rodes de premsa, aporta documentació i material probatori que segons la companyia "demostraria el pla preconcebut per aconseguir l'objectiu de rescindir el contracte amb SMATSA sense atendre al procediment legal establert i amb una actuació que suposadament evidenciaria una desviació de poder per part dels querellats".L'Ajuntament de Sabadell ha convocat una roda de premsa per aquest dijous en què anunciarà "les darreres novetats en relació amb els expedients oberts a SMATSA".

