VÍDEO Losantos acusa ara el govern espanyol de col·laborar amb «un cop d'estat»

"No sé com es va pagar l'1-O, però no va ser amb diners públics". Aquesta afirmació del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, feta en una entrevista a El Mundo , suposa el primer trencament del govern espanyol amb el relat que fins ara ha mantingut el jutge Pablo Llarena en la causa per rebel·lió contra els dirigents independentistes. Lluny de passar per alt aquest assumpte, el magistrat del Tribunal Suprem va prendre'n nota i no ha trigat ni 72 hores en demanar al ministre que aporti proves que acreditin els fets.Aquest estira-i-arronsa ha tingut un fort impacte a la caverna mediàtica de Madrid. Una de les veus més crítiques ha estat la de Federico Jiménez Losantos, que ha acusat Montoro d'"alta traïció" i "col·laboració amb un cop d'estat". I és que el presentador considera que amb les proves aportades per la policia espanyola i la Guàrdia Civil n'hi ha prou per corroborar que "diner públic de tots els espanyols s'ha fet servir per al cop d'estat" i que, en conseqüència, "Montoro ha mentit".Per tot això demana una moció de censura i que no s'aprovin els pressupostos fins que aquest "senyor no estigui fora del govern". Per últim, Losantos apunta que aquesta és una tasca del líder de Cs, Albert Rivera, a qui titlla de "bella dorment".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)