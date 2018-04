Domènech: «No vaig entendre l'entrevista a Puigdemont»

Xavier Domènech Foto: Adrià Costa

Més crítiques de Xavier Domènech a les forces independentistes per la incapacitat per formar Govern. El líder de Catalunya en Comú-Podem ha assenyalat Carles Puigdemont i ha posat en dubte la claredat de les explicacions del president a l'exili en l'entrevista a TV3 . "No vaig entendre l'entrevista a Puigdemont", ha afirmat Domènech al programa Els Matins de la cadena pública. "Quan es demana temps, s'ha de dir temps per fer què", ha afegit. Dompenech ha insinuat que Puigdemont no va aclarir els seus plans perquè "probablement no ho sap".El coordinador general de Catalunya en Comú -que ara també és secretari general de Podem Catalunya- ha avançat que el grup parlamentari que lidera no votarà a favor d'una eventual reforma de la llei de la Presidència que permeté investir Puigdemont. Domènech ha subratllat la "confusió" de la majoria independentista. "La majoria conformada per Junts per Catalunya, ERC i la CUP volen proposar un Govern efectiu per defensar els drets dels catalans? Ara mateix no ho sabem", ha afirmat. "Aquells que van guanyar les eleccions del 21-D no tenen clar cap a on volen caminar, no només en la formació de Govern sinó més enllà", ha reblat.El dirigent dels comuns, que ha defensat la seva proposta de Govern d'independents, ha demanat claredat a les forces independentistes: "Hi ha una majoria independentista, sí o no? Perquè si no hi és, que es digui". En l'entrevista a TV3, Domènech també ha confirmat que els comuns dissenyaran una direcció bicèfala -un tàndem format per un home i una dona- a partir de l'assemblea organitzativa d'aquest diumenge, una informació avançada per NacióDigital Domènech s'ha pronunciat sobre l'última crisi a Podem, després que transcendís un document atribuït a Carolina Bescansa per desbancar Pablo Iglesias . "És un episodi que tots lamentem i que està en vies de solució", ha afirmat el dirigent dels comuns. "El present i el futur de Podem passa per la generositat i per la transversalitat", ha afegit.El cap de files de Catalunya en Comú-Podem ha demanat concentrar-se en "fer fora el PP" de la Comunitat de Madrid després del cas Cifuentes, com a palanca per assolir un canvi més gran a Espanya a partir del 2019. "Estic segur que tothom treballarà per sortir d'aquesta situació", ha argumentat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)