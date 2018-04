La Guàrdia Civil sospita ara que l'1-O es va finançar amb subvencions a JxSí

Un informe de la Guàrdia Civil, en mans del jutge Pablo Llarena, diu que s'han utilitzat 1.915.067,22 euros de fons públics en el procés sobiranista. La xifra s'ha conegut aquesta nit, després que s'hagi aixecat el secret de sumari sobre la peça relativa a la malversació de fons per a l'organització de l'1-O.La quantitat contradiu les declaracions del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que ha assegurat que l'1-O no es va pagar amb fons públics. Un punt que no ha passat desapercebut a Llarena, que no ha trigat ni 72 hores en demanar al ministre que aporti proves que acreditin els fets.La Guàrdia Civil, segons consta a l'informe, també sospita que els preparatius del referèndum es van finançar amb subvencions públiques concendides al grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSí), segons constaten diversos mitjans. Els investigadors apunten a la formació després d'identificar un pagament de 17.690 euros pel contracte de la cessió del Teatre Nacional de Catalunya, signat per Jordi Turull com a president del grup parlamentari de JxSí.Davant de “la gravetat” de la constatació dels fets, el partit ultra Vox, que està personat com acusació al procés judicial contra els líders independentistes, ha demanat la dimissió “fulminant” de Montoro.Segons Vox, el titular d'Hisenda ha “faltat a la veritat” i ha causat “un greu perjudici a l'acusació penal contra els colpistes”, a més de perjudicar “l'aplicació de l'euroordre i l'entrega de Puigdemont d'Alemanya a Espanya”.Per la seva banda, el Ministeri d'Hisenda ha anunciat que enviarà a Llarena en els propers dies tots els certificats dels pagaments que ha realitzat la Generalitat des de l'any 2015. "No sé com es va pagar l'1-O, però no va ser amb diners públics", insisteix Montoro.

