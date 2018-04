VÍDEO Un regidor del PSC diu que està «content» per l'atac feixista contra l'Ateneu de Sarrià

De quan el 155 baixa la guàrdia i deixa veure la seva cara real:@DModolD regidor del @pscbarcelona compara els nazifeixistes amb les joves que alliberen espais per tal d'omplir-los de vida.

I finalment s'alegra que l'@APSarria es cremés, "així no hi haurà ningú dins".#VERGONYA pic.twitter.com/uQIGpKcRWw — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) April 18, 2018

Avui a #ComissionsBCN un regidor del PSC ha 1) banalitzat un atac feixista, 2) celebrat un incendi en el q podria haver mort gent.



Exigim rectificació al @pscbarcelona. Aquest video és molt greu 👇 https://t.co/mqXEDk8FPg — Jaume Asens #EnComú (@Jaumeasens) April 18, 2018

El regidor del PSC a Barcelona Daniel Modol ha celebrat aquest dimarts l'incendi de l'Ateneu de Sarrià. El foc, fruit d'un atac feixista, va deixar totalment calcinat l'edifici i els autors hi varen deixar símbols nazis"."Per mi són igual de delinqüents els que fan això [entrar i pintar un edifici] que els que ocupen il·legalment un edifici", ha afirmat, i ha afegit que si s'ha cremat l'ateneu ell està "content" perquè així "no hi haurà ningú a dins i ningú que corri cap risc".El tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens ha condemnat les paraules del regidor Modol. Unes afirmacions que "banalitzen un atac feixista i celebren un incendi en què podria haver mort gent". És per això que Asens ha demanat una rectificació al PSC de Barcelona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)