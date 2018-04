L'Estat castigarà la delegació de Brussel·les per la intervenció de Puig

El conseller de Cultura exiliat, Lluís Puig, intervé durant l'acte a la delegació del Govern a Brussel·les Foto: ACN

El govern espanyol prendrà mesures contra la delegació de Brussel·les després que el conseller de Cultura exiliat, Lluís Puig, hagi participat aquest dimecres en un acte a la seu ubicada a Rue de la Loi amb motiu de la Setmana Catalana a la capital belga. Fonts d'Exteriors han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies que estan estudiant la situació per decidir quines mesures s'adoptaran però han insistit a dir que les conseqüències es prendran "ràpidament".Les mateixes fonts han remarcat que Puig és un "fugat" de la justícia espanyola i que hi ha una ordre de detenció europea contra ell. El fins ara cap de la cartera de Cultura del Govern de la Generalitat ha intervingut a l'acte a petició del Casal Català de Brussel·les, que ha organitzat conjuntament amb la delegació un esdeveniment per commemorar el centenari de Manuel de Pedrolo.Fonts de la delegació a Brussel·les han matisat que el polític terrassenc no era entre els convidats a l'acte, que d'altra banda era públic.

