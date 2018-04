ETA anunciarà la dissolució el primer cap de setmana de maig

L'anunci de la dissolució definitiva d'ETA ja té data. Segons ha avançat ETB , la banda armada celebrarà un acte al País Basc francès el primer cap de setmana de maig per fer pública una notícia històrica que s'esperava des de feia mesos. La decisió arriba un any després que Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi i Llibertat) confirmés l'entrega d'armes a la "societat civil" i set des del cessament terminant de la violència.Els detalls de l'acte, segons informa la cadena de televisió basca, es concretaran aquest dilluns en una roda de premsa amb membres del Grup Internacional de Contacte (GIC) de l'advocat sud-africà Brian Currin. Hi participaran personalitats d'arreu del món implicades en les negociacions."ETA ja és una organització desarmada". Així arrencava la carta enviada a la BBC -datada el 7 d'abril del 2017 i de només cinc paràgrafs-, en la qual el grup armat confirmava el desarmament i obria el camí per posar punt final a una història turbulenta que va començar a inicis dels anys cinquanta, en ple franquisme Amb un coixí de suport social cada cop més reduït, i mentre la cooperació policial amb París ja era més que intensa, ETA va anar perdent terreny i, sobretot, la legitimitat moral de què havia gaudit durant tants anys per a una part de la població i que subsistia des de l'època franquista. Les diverses cúpules terroristes van anar caient des del 2008 cada cop amb més freqüència.El setembre del 2010, ETA va fer públic que havia deixat d'atemptar i que estava disposada a un alto-el-foc permanent "i anar més enllà". Ho va anunciar explícitament (alto-el-foc permanent i verificable) el 10 de gener del 2011. Des de llavors han passat més de set anys. La pel·lícula sembla arribar ara definitivament al seu final.

