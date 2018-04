El president de Banc Sabadell urgeix a formar Govern per aixecar el 155

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, demana que es formi Govern a Catalunya com més aviat millor i que s'aixequi el 155 per restablir la "normalitat institucional". En declaracions als mitjans aquest dimecres a Alacant -on l'entitat farà aquest dijous per primer cop la seva junta d'accionistes-, Oliu ha considerat que el PIB de Catalunya i Espanya podria estar creixent més si no fos per l'escenari "empantanegat".Els efectes econòmics, però, no es poden quantificar, com passa amb els "lucres cessants" de les empreses, ha afegit. D'altra banda, el president del Sabadell ha assegurat que l'entitat financera ha sortit "enfortida" de la situació, després d'haver traslladat la seva seu social.

"La normalitat ha tornat al banc, no a Catalunya", on la situació és "extraordinària", ha manifestat Oliu. De fet, ha explicat que el Banc Sabadell treballava amb tres possibles escenaris després de l'1 d'octubre. En primer lloc, que la situació fos de xoc però que hi hagués un acord polític que evités qualsevol impacte substancial en l'economia. En segon lloc, que hi hagués un procés independentista "descontrolat" i els efectes econòmics fossin "catastròfics". I en tercer lloc, que la situació estigués "empantanegada", com considera que ha passat.



Aquest precís escenari, considera, té efectes "limitats" sobre el potencial creixement de l'economia. En aquest sentit, el president de l'entitat amb seu a Alacant ha assenyalat que el procés sí que ha tingut com a conseqüència una menor inversió estrangera i una baixada del nivell adquisitiu dels turistes que visiten Barcelona. Tot i això, ha declinat posar-hi xifres i ha dit que les conseqüències econòmiques es notaran "al cap d'un temps".



El canvi de seu, una bona decisió



De nou, el president de Banc Sabadell ha defensat el canvi de seu al·legant que va ser un "èxit" perquè va servir per "assegurar la confiança dels clients" i eliminar de l'escenari "els dubtes al voltant de possibles dobles jurisdiccions" després d'un procés que "s'estimava conflictiu". També ha reiterat que per ara "no hi ha cap raó" per tornar a canviar de domicili social. Oliu ha recordat que a l'octubre l'economia va patir un "efecte de xoc" que es va "mitigar" al novembre i que va "desaparèixer a partir del mes de desembre".



De cara al futur, ha afirmat que l'entitat no té "cap pla de contingència" davant possibles canvis que es puguin produir arran de la situació política a Catalunya.



La d'aquest dijous serà la primera junta d'accionistes que l'entitat d'origen vallesà realitza fora de Sabadell. Tot i que des del trasllat de seu social a Alacant els consells d'administració se celebren en aquesta localitat, el proper serà a Barcelona, ja que coincideix amb el torneig de tennis Open Banc Sabadell.