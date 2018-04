Lluís Puig intervé en un acte a la seu de la delegació del Govern a Brussel·les

El conseller de Cultura destituït, Lluís Puig, intervé durant l'acte sobre Pedrolo a la delegació del Govern a Brussel·les Foto: ACN

El conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, ha participat aquest dimecres en un acte de la Setmana Catalana de Brussel·les que s'ha celebrat a la seu de la delegació del govern, intervinguda pel govern espanyol des de l'aplicació del 155. Puig és el primer membre del govern de Carles Puigdemont que entra a l'edifici des que l'executiu espanyol va destituir el representant permanent Amadeu Altafaj i va tancar tota la resta de delegacions a l'exterior.El conseller de Cultura cessat ha intervingut en un acte per celebrar el 100è aniversari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo, on també ha participat l'escriptora Bel Zaballa. "Per mi és un honor", ha dit Puig, que ha remarcat que intervenia a petició del Casal Català, que amb la seva "llibertat d'associació cultural" li ha demanat que ho fes. "Des de la cultura, particularment, i com a ciutadà lliure davant de la justícia europea és un plaer ser aquí", ha dit Puig, que ha recordat que el mes de juliol va signar, com a conseller, els actes de commemoració del centenari de Pedrolo. Fonts de la delegació a Brussel·les han matisat a l'ACN que Puig no era entre els convidats a l'acte.El govern espanyol va impedir el mes de gener que el president del Parlament, Roger Torrent, es reunís a la delegació amb el president destituït Carles Puigdemont i la resta de consellers a Brussel·les. Precisament per evitar la trobada, aquell dia el ministeri d'Exteriors va ordenar tancar la delegació i va enviar tots els treballadors a casa.La presidenta del Casal Català de Brussel·les, Roser Maresma, ha agraït els "esforços" per poder celebrar la Setmana Catalana i ha dit que per molts l'acte d'aquest dimecres és una "retrobada molt important". Ha destacat que és "anormal" que no hi hagi l'exrepresentant del Govern davant la UE, Amadeu Altafaj, i que fa mesos que treballen sota aquesta "anormalitat". "Malgrat tot, crec que avui qui ha d'inaugurar la Setmana Catalana és el conseller Lluís Puig", ha afegit donant-li pas en un gest improvisat.Per la seva banda, la directora de Relacions Exteriors, Marina Falcó, ha fet referència a Manuel de Pedrolo i ha dit que "en un moment com l'actual la seva manera d'encarar la censura del franquisme i la seva defensa aferrissada de l'actualitat és especialment inspiradora".La trobada d'aquest dimecres és la segona que té lloc a la delegació del Govern davant la UE amb motiu de la Setmana Catalana a la capital belga, inaugurada oficialment dimarts. En un acte conjunt, el Casal Català de Brussel·les i la delegació s'han unit a la celebració del 100è aniversari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo. Durant la primera part de l'esdeveniment, la periodista Bel Zaballa ha presentat el llibre "Manuel de Pedrolo. La llibertat insubornable". Després d'una pausa, s'ha projectat la pel·lícula "Segon Origen", una adaptació al cinema de la novel·la "Mecanoscrit del segon origen".

