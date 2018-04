Denuncien una botiga que ven productes «anticatalans» per Internet

Funda de mòbil anticatalanista que es pot comprar a la xarxa.

L’Associació d’Advocats Voluntaris 1-0 de Reus ha denunciat davant la Fiscalia una botiga que ofereix una àmplia varietat de productes "anticatalans" per Internet. La web "Yo soy Anticatalan" estava desactivada aquest dimecres, però fa unes setmanes oferia diversos productes de marxandatge com ara samarretes, tasses i pancartes amb diversos dissenys, entre ells un del president Puigdemont on se’l titllava de dimoni. El col·lectiu d’advocats ha registrat la denúncia aquest mateix dimecres a l'adscripció de Reus de la fiscalia de Tarragona.El seu president, Salvador Mestre, s’ha mostrat convençut que els creadors del web han incorregut en un delicte d’odi contra un col·lectiu -en aquest cas, els catalans- i ha precisat que, el fet d’haver-ne fet difusió a les xarxes, esdevé un agreujant. “La voluntat de seguir difonent aquest missatge anticatalà hi era a les xarxes i incitava a qui volgués a fer ostentació de ser anticatalà”, ha manifestat.A més, l'associació d'advocats ha recordat que el col·lectiu ha posat a disposició de la ciutadania un formulari a les seves xarxes socials per tal que qualsevol persona pugui posar en coneixement de la Fiscalia fets que pugui considerar constitutius d’un presumpte delicte d’odi. “Qualsevol ciutadà i particular que tingui coneixement d’uns fets els pot posar en coneixement del ministeri fiscal”, ha insistit el lletrat. Ara, el ministeri públic haurà de decidir si tira endavant amb la denúncia o l’arxiva.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)