​Colau comença a tramitar el contracte més gran de l'Ajuntament sense suports garantits

Servei de neteja de Barcelona. Foto: Albert Alcaide

El contracte de la neteja i la recollida d'escombraries de Barcelona és el més important en volum econòmic de l'Ajuntament. El govern d'Ada Colau ha iniciat la tramitació del concurs per adjudicar el nou contracte , que ha d'entrar en vigor l'1 de novembre del 2019, i que suposa un import de 2.456 milions d'euros a repartir durant vuit anys, o sigui 307 milions anuals. Malgrat que només queden nou dies fins que se celebri el ple on es votarà la proposta, ara com ara el govern no disposa de cap suport a l'oposició per tirar-lo endavant.La principal novetat del nou contracte, que es va presentar aquest dilluns és que es canviaran tots els contenidors que incorporin sensors per fer-los intel·ligents, amb una doble finalitat: controlar-los contínuament i determinar quan estan plens, i premiar els barcelonins que separin bé la brossa i utilitzin cada contenidor com toca amb bonificacions de la taxa d'escombraries.La posada en marxa del procés de contractació de la neteja s'ha debatut a la Comissió d'Urbanisme, on tota l'oposició ha fet reserva de vot, és a dir, que no s'ha posicionat a l'espera del ple del 27 d'abril. Des del grup més majoritari l'oposició, el Grup Demòcrata (el PDECat), la regidora Francina Vila ha remarcat que la decisió que es prengui "hipoteca" els deu anys següents de gestió del servei, i ha insistit en el fet que és important que hi hagi "el màxim consens" entre polítics i tècnics perquè pugui prosperar.Els grups han considerat que les converses que s'han mantingut en els darrers dos mesos encara no estan prou madures i volen més informació. El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, ha explicat que en aquestes setmanes "no s'ha avançat gaire", i és que les coses que no els acabava d'agradar "segueixen vigents".Creu que el d'ara dista del passat, quan el contracte de la neteja de Barcelona la situava com a ciutat "capdavantera" i marcava el camí a altres municipis, i no hi veu cap avenç tecnològic significatiu que permeti identificar de qui és el residu, un dels aspectes claus del contracte per premiar qui recicli bé. En tot cas, Coronas ha destacat que "la voluntat hi és" per arribar a un acord, perquè "tothom que tingui ganes de governar el 2019 vol tenir aquest tema resolt".El fet que no es remunicipalitzi el servei i que no passi a ser prestat directament per l'Ajuntament també ha sorgit en el debat. Javier Mulleras (PP) veu "contradictori" que es plantegi en altres serveis i no aquest, i la líder de la CUP, María José Lecha, creu que "s'ha perdut una gran oportunitat" per tirar-la endavant amb la neteja.La "cupaire" ha subratllat que la van plantejar com a mínim d'un lot, el de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) –el de Ciutat Vella, l'Eixample i Gràcia-, després de les irregularitats detectades en el servei. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha subratllat que, amb el contracte, el control i la inspecció passaran a ser assumits directament per l'Ajuntament.

