El desallotjament (mig) negociat de plaça Catalunya tensa les acampades

Recollida, després del desallotjament de plaça Catalunya aquest dimecres. Foto: Albert Alcaide

Desallotjament de la plaça Catalunya, aquest matí Foto: ACN

La Guàrdia Urbana obliga els sensesostre a recollir els elements de l'acampada a la plaça de Catalunya https://t.co/TjqltUnClk @btvnoticies pic.twitter.com/Hvymyjh3Iw — Sergio Segura (@SeguraGuerrero) 18 d’abril de 2018

🔴 La Guàrdia Urbana comença a instal•lar tanques a la plaça de Catalunya i parla amb els sensesostre acampats. El col•lectiu va advertir que els desallotjarien "de forma imminent" @btvnoticies https://t.co/TjqltUnClk pic.twitter.com/n8rIOz0CWB — Sergio Segura (@SeguraGuerrero) 18 d’abril de 2018

Plaça Catalunya de Barcelona ha estat, aquest dimecres i altra vegada, epicentre de totes les mirades. El desallotjament per part de la Guàrdia Urbana de les dues acampades que hi havia instal·lades des de fa més de setanta dies ha fet saltar totes les alarmes. Ha estat a quarts de vuit del matí, quan diversos agents han informat als responsables dels dos moviments que havien de marxar.De fet, i segons relaten amembres de l'acampada independentista, ells han acceptat abandonar el lloc de manera pacífica perquè l'Ajuntament de Barcelona ja els havia avisat que el desallotjament es produiria durant aquesta setmana. Dilluns mateix, a més, membres del cos municipal de policia els van comunicar que seria en els propers dos o tres dies."El desallotjament ha estat pactat, i ha estat pacífic per part nostra", declaren. Els independentistes també s'han volgut desmarcar de l'actitud i els moments de tensió que s'han viscut quan la Guàrdia Urbana ha tancat el perímetre de l'altra acampada, conformada per persones sense llar, que sí que han mostrat resistència a marxar. En aquest punt, sembla que la percepció de les negociacions amb el consistori ha estat diferent entre els dos col·lectius. Mentre uns han afirmat que ho sabien, els altres asseguren que no s'ho esperaven.L'acampada independentista, que ha pactat amb l'Ajuntament retirar les tendes de campanya, podrà mantenir un parell de carpes durant els propers dies i, fins i tot, durant la Diada de Sant Jordi. Segons expliquen, el consistori també els permetrà allargar aquesta possibilitat fins a finals de maig, amb l'objectiu que puguin continuar explicant a turistes i barcelonins la situació catalana.L'anomenada Acampada x la República va començar fa poc més de setanta dies, quan alguns joves van plantar tendes de campanya a la plaça. Va ser a partir de llavors, i davant del fet que ningú els deia res, que un grup de sensesostre van optar per col·locar-s'hi al costat. Malgrat que asseguren que el desallotjament no ha tingut "res a veure" amb el que es va produir en el marc del 15-M, en aquesta també s'han viscut moments de tensió. En aquest sentit, la visió que els independentistes han tingut del desallotjament és ben diferent de la que defensa l'acampada social.Amb l'acampada dels sensesostre, el grau d'acord amb el govern d'Ada Colau ha estat menor. L'activista Lagarder ha explicat als mitjans que els havia "sorprès" el fet que el desallotjament hagi estat aquest dimecres, i que en tot cas se l'esperaven per a aquest dijous o el divendres. Ell ha estat dels últims a abandonar l'acampada, i ho ha fet després que agents de la Guàrdia Urbana li retiressin unes tendes de campanya que uns quants dels participants havien mogut prèviament de lloc per exhibir el seu desacord amb el desallotjament.La tensió ha arribat fins al punt que la policia s'ha endut un dels sensesostre a pols, mentre que al mateix temps retiraven la tenda. Abans de marxar, Lagarder ha considerat que és "lamentable que Ada Colau faci això", i li ha reclamat que, en comptes d'enviar la policia, l'alcaldessa tingui "una mica de compassió i empatia" -ella que ha estat activista pel dret a l'habitatge-, i utilitzi "la mediació". Amb aquesta actitud, també ha lamentat que Colau doni "ales" a la dreta, i ha conclòs: "No som delinqüents, som pacífics".Durant els pròxims dies, els sensesostre pensen seguir al voltant de la plaça Catalunya, i asseguren que muntaran un punt informatiu per Sant Jordi, amb la voluntat de tornar a acampar a la plaça, més endavant. Per altra banda, una desena de sensesostre han acceptat algun dels recursos d'allotjament que han ofert Serveis Socials de l'Ajuntament, com ara anar a un alberg de primera acollida o a una pensió.De fet, no és la primera vegada que Colau té problemes amb Lagarder. En els darrers mesos, aquest s'ha mostrat molt actiu en els darrers mesos per exigir solucions per a les persones sense llar. Ja va estar acampat un temps en una cantonada de la plaça de Sant Jaume de la capital catalana, a pocs metres de l'Ajuntament. Això va passar la tardor passada, que va ser quan l'activista va irrompre al principi d'un debat que protagonitzaven l'alcaldessa i la periodista i escriptora canadenca Naomi Klein a les Cotxeres de Sants que van seguir centenars de persones. Amb un megàfon, va cridar a Colau "traïdora", i un grup de persones el van reduir fins que va sortir a fora, on va seguir cridant contra la primera edil.Les reaccions al desallotjament no han tardat a arribar. La síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha demanat a les administracions "un esforç" per donar resposta a la situació de les persones sensesostre de la ciutat. Per la seva banda, Arrels, una de les entitats que ofereix atenció a aquest col·lectiu, ha criticat que "desplaçar les persones que dormen al carrer no és la solució perquè el problema no desapareix, únicament es trasllada" El govern de Colau havia afirmat que corresponia als Mossos d'Esquadra el desallotjament, però finalment se n'ha fet càrrec la Urbana . El tinent d'alcalde Gerardo Pisarello ha considerat que la intervenció policial ha estat "adequada" per problemes d'insalubritat, i donades algunes baralles i el consum de droga que s'ha produït a l'acampada dels sensesostre, i per la proximitat de Sant Jordi, ja que al centre s'hi produeixen aglomeracions.L'oposició s'ha mostrat crítica amb l'actuació del govern, amb Cs i PP advertint del fet que el govern ha permès incomplir l'ordenança del civisme, i amb la resta de grups, a qui ha avisat que calen solucions socials per a les persones sense llar. El darrer en reaccionar ha estat el líder del PSC, Jaume Collboni, que creu que s'actua "tard i malament", i amb Colau de viatge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)