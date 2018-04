El llarg camí de les roses per arribar a Catalunya

Aquest 23 d’abril, un cop més, els carrers de Catalunya s’emplenaran de milers i milers de roses. Un dia on la demanada d’aquesta flor supera totes les expectatives de l’any. La majoria de roses arriben de diferents països de fora de les nostres fronteres. Catalunya serà per a moltes roses el punt final del seu destí.Les roses que creixen més lluny de Catalunya es troben a més de 8.000 km de distància, són les que es cultiven a Amèrica del Sud. Els principals productors de roses són Colòmbia i Equador, ja que les seves flors són de les més preuades gràcies a la seva tija llarga i corona gran. Representen el 60% de les roses que trobarem a les parades el dia de Sant Jordi. Un 20% de les roses provenen d’Holanda, tot i que moltes d’elles són de territoris africans. Holanda és el mercat internacional més important de flors i controla part de les exportacions i importacions d’aquest sector. Només un 10% de les roses es cultiven a Catalunya, a poblacions del Maresme o del Baix Llobregat. El 10% restant són roses que provenen de la resta de l’estat espanyol com València o Múrcia, segons fonts del Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.Independentment del punt d’origen de les roses, el procés d’exportació és compartit per tots els productors. Un cop la rosa floreix, l’enviament de la flor és immediat: des del moment en què es fa el tall de la rosa, comença el procés de preparació i d’enviament. Per evitar el seu deteriorament es duu a terme un procés d’hidratació i hibernació que redueix la temperatura de la rosa per garantir-ne una major vida útil. L’objectiu és conservar la cadena de fred en tots els processos d’empaquetatge i transport del producte. Per l’enviament, les roses es disposen en camions frigorífics, que mantenen una temperatura baixa no superior als quatre graus o per ser traslladades a l’aeroport, en cas de fer un recorregut llarg, o al seu punt de destí amb els mateixos camions.Quan arriben a Catalunya la majoria de les roses arriben a Mercabarna-flor o al Mercat de Flor i Planta Ornamental a Vilassar de Mar. Allà, una setmana abans de Sant Jordi, els floristes compren centenars de roses per poder vendre-les el 23 d’abril. A Mercabarna, aquest any, s’espera que arribin més de 2 milions de roses, mentre que al Mercat de Flor es calcula que passaran uns 3 milions de roses. Segons el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, aquest cap de setmana “els floristes treballaran a contrarellotge, perquè el dilluns tothom pugui regalar una rosa”. Els dos mercats han obert durant el cap de setmana amb horaris especials. Una vegada els floristes han comprat les flors, el següent pas és preparar-les per la venda: netejar-les, treure les espines i vestir-les amb els complements més adients.Amb les roses a punt del gran moment, només queda esperar les poques hores per a què comenci la diada de Sant Jordi. Les moltes parades repartides per pobles i ciutats de Catalunya no només seran de floristes. Ciutats com Barcelona s’emplenen de parades de diferents entitats, institucions i fins i tot particulars. De les 4.000 parades que ofereix l’Ajuntament de la capital catalana, només 200 parades pertanyen a floristeries del gremi del sector. El president del gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillén, reclama una nova ordenança municipal on “hi hagi una nova ordenació que controli i garanteixi la seguretat del dia de Sant Jordi”. Guillén denuncia alguns particulars que fent una mala praxis del negoci “perjudiquen la festa, amb parades poc treballades i flors de baixa qualitat”.Aquest any s’espera que la venda de roses superi a la dels dos anys anteriors perquè és dia laborable. Segons fonts del Mercat de Flor i Planta Ornamental la previsió és vendre gairebé 7 milions de roses i el gremi de Floristes preveu superar la venda de 6 milions de l’any passat. El president del gremi assegura que “s’aspira a superar els 7 milions aquest any essent dia laborable”. Si es compleixen les expectatives la venta de roses tornarà a assolir xifres del Sant Jordi de 2015. Cal tenir en compte que als anys 2016 i 2017 la festivitat es va celebrar en dissabte i diumenge, cosa que va provocar un descens de les vendes de roses.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)