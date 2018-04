Bescansa, Errejón i l'estranya filtració del pla per desbancar Iglesias

He recibido un encargo para ganar Madrid y hacer una lista con los mejores. He invitado a Ramón, a Lorena y también a Carolina. Aún no he recibido respuesta de ninguno de ellos. Mi condición: acuerdo unitario que garantice ganar Madrid en 2019 y que Pablo sea Presidente en 2020 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 18 d’abril de 2018

Una fugaç filtració d'un document en un canal de Telegram ha obert una crisi a Podem en ple procés negociació del partit lila per la candidatura de Madrid a les eleccions autonòmiques del 2019. Es tracta d'un suposat pla per desbancar Pablo Iglesias de la secretaria general de la formació que hauria urdit la diputada i cofundadora de Podem Carolina Bescansa amb la intenció d'oferir-li a Íñigo Errejón per impulsar-lo plegats.El document, publicat per eldiario.es , planteja que Bescansa seria la número dos de la llista d'Errejón a les primàries Madrid i que, a canvi, el dirigent hauria de donar suport a la diputada tant per aconseguir ser la candidata de Podem a les elecciones generals del 2020 com per fer-se amb el control del partit al pròxim congrés.De fet, Errejón va ser el gran derrotat del congrés de Vistalegre 2 fa poc més d'un any, quan Iglesias en va sortir reforçat i el va substituir com a número dos de la formació. Després d'aquell convuls episodi, el secretari general li va encarregar fer una candidatura guanyadora a la capital de l'Estat. En aquests moments, Errejón està treballant per fer una llista unitària per a les primàries que se celebraran en els pròxims dies, un procés que queda enterbolit amb la filtració del suposat pla.Fonts de l'entorn d'Errejón consultades peradmeten que Errejón havia plantejat a Bescansa ser la número dos, però que desconeixien l'existència d'aquest document i de qualsevol pla. "Ens hem assabentat de cop de l'existència d'aquest document. Sobre el seu contingut, ni el coneixíem ni el compartim", asseguren. De fet, la polèmica desencadenada pot fer que Errejón replantegi el seu oferiment a Bescansa.La cofundadora de Podem ha explicat en el seu grup de Telegram, on l'arxiu ha estat esborrat en qüestió de segons, que el text s'ha filtrat "per error" i que durant la tarda donarà explicacions davant dels mitjans. "Vagi per davant que aquest esborrany no constitueix cap acord ni ha estat validat ni per Íñigo Errejón ni per mi", ha dit.Errejón, per la seva banda, ha reconegut públicament que havia ofert a Bescansa ser la seva número dos i que encara no havia rebut resposta. "La meva condició: un acord unitari que garanteixi guanyar Madrid al 2019 i que Pablo sigui president el 2020", ha sentenciat tot deixant clar que no té intenció de desbancar Iglesias de la secretaria general.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)