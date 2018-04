Bartomeu equipara els presos polítics amb Sandro Rosell

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha demanat "respecte" aquest dimecres pel "significat de justícia" i ha exigit posar punt final a la "insòlita situació de presó preventiva" per la qual es manté entre reixes a nou líders independentistes per la causa contra el procés català, així com Sandro Rosell. La reflexió de Bartomeu ha equiparat els presos polítics a la situació de l'expresident del Barça, reclòs a Soto del Real per delictes econòmics.Bartomeu, sense diferir en cap moment de la línia institucional adoptada pel club, ha exigit que el conflicte polític entre Catalunya i Espanya es resolgui, precisament, "políticament". En aquest mateix sentit, el mandatari blaugrana també ha fet referència a la presó preventiva de l'expresident del Barça."Tenim l'oportunitat d'aprofitar el marc i l'altaveu de la Copa, per defensar allò en el que creiem. Sense respecte no hi ha diàleg. Demanem respecte per a tothom", ha assenyalat en la roda de premsa de presentació de la pancarta gegant que l'afició culer desplegarà aquest cap de setmana a la final de la Copa del Rei.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)