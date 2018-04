Els sindicats d'Escòcia reclamen «l'alliberament immediat» dels presos polítics catalans

Josep Rull i Jordi Turull, en un ple d'investidura Foto: Adrià Costa

Document dels sindicats d'Escòcia Foto: ACN

Els sindicats d'Escòcia han reclamat aquest dimecres "l'alliberament immediat i l'absolució de tots els presos polítics" de Catalunya. En una moció aprovada per unanimitat al seu congrés anual, que se celebra a Aviemore, els sindicats també reclamen als governs de Londres i Edimburg que utilitzin "tota la seva influència política" per assolir l'alliberament dels presos.El text també fa una crida a tots els sindicats a "participar en un procés proactiu de col·laboració i a establir contactes" amb els representants sindicals a Catalunya per "reforçar la solidaritat i estar en posició de respondre a qualsevol crida des de Catalunya per a promoure mesures reals i concretes per contrarestar qualsevol intent futur de reprimir la voluntat democràtica del poble català".En la moció, els sindicats destaquen que els treballadors catalans han estat "decisius per resistir la violència i la repressió" de l'Estat espanyol i han promoure vagues per condemnar l'acció policial. "Els bombers van protegir els catalans dels atacs físics. Els estibadors van rebutjar donar servei als vaixells de la Guàrdia Civil. Els mestres estan resistint l'atac contra la llengua catalana i l'escola pròpia", assegura la moció, que critica "l'eixordador silenci" dels governs escocès i del partit laborista en tota la crisi.El congrés de sindicats indica que cal contrarestar "les amenaces a la democràcia en altres ciutats europees" per evitar que aquest tipus d'actitud "es normalitzin com a manera de silenciar la dissidència arreu". Els sindicats reconeixen que hi ha "diferències constitucionals" entre Catalunya i Escòcia però consideren que la situació actual és una "oportunitat" per una major entesa entre els sindicats d'un lloc i altre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)