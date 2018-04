El peculiar prec de Bea Talegón a Llarena

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha demanat al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que informi "amb la major brevetat possible" quines proves té per dir que el referèndum de l'1 d'octubre no es va pagar amb diners públics. En aquest sentit, Bea Talegón ha demanat al magistrat instructor de la causa contra el procés català que també convoqui Rajoy.



La periodista i exdirigent de les Joventuts Socialistes recorda que, en resposta a Albert Rivera en el Congrés dels Diputats, el president del govern espanyol va afirmar que no s'havia destinat ni un euro del FLA es va destinar a l'organització del referèndum.

Que llamen a Rajoy también, que ha dicho lo mismo en sede parlamentaria pic.twitter.com/tl6AqiufdD — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 18 d’abril de 2018

"Que convoquin a Rajoy també, que ha dit el mateix en seu parlamentària", demana Talegón en una piulada.