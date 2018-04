La Fiscalia insisteix en la presó per terrorisme per a l'activista dels CDR

La detinguda a Viladecans per part de la Guàrdia Civil Foto: ACN

La Fiscalia de l'Audiència Nacional insisteix en la presó provisional per Tamara Carrasco, l'activista dels CDR que la setmana passada va ser detinguda i portada davant del jutge acusada de terrorisme. El Ministeri Públic ha informat que ha interposat un recurs d'apel·lació contra la decisió del magistrat Diego de Egea, que va deixar Carrasco en llibertat amb mesures cautelars després d'imputar-li un delicte de desordres públics. En el seu recurs, la Fiscalia sol·licita també mantenir els delictes de rebel·lió i terrorisme, en considerar que el moment actual és "prematur" per excloure aquests dos delictes.Les mesures cautelars que jutge De Egea va ordenar per a Carrasco són comparèixer cada dilluns al jutjat de guàrdia, la prohibició de sortir del seu municipi de residència -excepte per anar a la feina si està fora de Viladecans. Per fer qualsevol sortida del municipi necessita autorització judicial. També té prohibida la sortida de l'estat espanyol i ha de facilitar un domicili i telèfon on pugui estar localitzable.

