La fiscalia de Schleswig-Holstein, a punt d'enllestir l'anàlisi del cas Puigdemont

La fiscalia de Schleswig-Hosltein preveu enllestir en els propers "dies" la seva anàlisi de tota la documentació sobre l'euroordre contra el president Carles Puigdemont, segons ha informat fonts del ministeri públic a l'ACN. De fet, en els jutjats que porten el cas confien que la decisió de la fiscalia sobre com procedir a partir d'ara "no trigarà massa més" i esperen conèixer-la "aquesta setmana o la vinent".Una delegació de fiscals de l'estat espanyol i de Schlewsig-Holstein van reunir-se la setmana passada a La Haia, Holanda, per intercanviar informació i analitzar el cas de Puigdemont. La fiscalia pot decidir demanar, de nou, tramitar l'euroordre per rebel·lió i malversació, tot i que des dels jutjats indiquen que, si no hi ha noves proves sobre la taula, el jutge difícilment canviaria la seva decisió anterior.D'altra banda, aquest dimecres des de la justícia alemanya també han evitat valorar o posicionar-se davant dels "comentaris" del Tribunal Suprem sobre la seva decisió de descartar una extradició per rebel·lió i alliberar el president destituït, Carles Puigdemont."No comentem sobre les nostres decisions ni ens posicionem respecte als comentaris d'altres sobre les nostres decisions", han dit des del tribunal.Als jutjats de Schleswig-Holstein avisen que encara no està confirmat que el Tribunal Suprem afegeixi el delicte de sedició a l'euroordre, i que en tot cas, després caldria que la fiscalia general de l'estat alemany "requerís l'admissió de l'extradició per aquest delicte". Si fos així, als jutjats haurien d'analitzar "si una extradició per aquest motiu és procedent". "Això està per veure", afegeixen.També confirmen que si la justícia espanyola aporta "noves proves" per justificar un possible delicte de rebel·lió i la fiscalia el posa de nou sobre la taula, també hauran de considerar-ho. En tot cas, sense nous indicis o proves, des del jutjat no veuen motius per canviar la decisió presa fa unes setmanes, quan es va rebutjar la petició d'extradició per rebel·lió.Tot i que hi hagi una decisió de la fiscalia, no és imprescindible que Carles Puigdemont comparegui als jutjats de Schleswig-Holstein. Fonts judicials remarquen que es podria fer una vista només amb els seus advocats, o se li podria prendre declaració per escrit.

