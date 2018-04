El PSOE ofereix a Carmena ser la seva candidata a l'Ajuntament de Madrid

Manuela Carmena Foto: EFE

El PSOE ha ofert a l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ser la seva cap de llista a les eleccions municipals de 2019, segons ha informat El País . La proposta es va posar sobre la taula al desembre en una reunió d'alt nivell entre els socialistes i l'alcaldessa, que actualment encapçala la llista d'Ahora Madrid.Carmena va respondre que la idea li agradava però les negociacions no van prosperar per les peticions de l'alcaldessa. Volia que a la llista s'incloguessin persones properes a ella com ara la portaveu d'Ahora Madrid, Rita Maestre (Podem), el conseller d'Urbanisme, José Manuel Calvo (Podem) i la primera tinent d'alcalde, Marta Higueras (independent).Fonts de l'alcaldia madrilenya citades per El País asseguren que Carmena no ha pres encara una decisió sobre el seu futur en termes electorals: "Falten tretze mesos des de les eleccions i encara no té decidit si es presentarà o no. Hi està donant voltes", han assegurat des de l'Ajuntament.

