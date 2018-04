Els estudiants de la UAB desallotgen el rectorat després de 27 hores ocupat

🔴ARA MATEIX 🔴: El moviment estudiantil de la UAB okupem el Rectorat. Avui es compleixen cinc anys de l'okupació de @Som27iMes pic.twitter.com/JcqDVyWtFk — AssembleaComunicació #27Lliures (@Comunicaciouab) 17 d’abril de 201

El mig centenar d'estudiants que va ocupar l'edifici del rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) dimarts ha aixecat la protesta aquest dimecres pocs minuts després de la una del migdia. En total, s'hi han estat gairebé 27 hores, per denunciar les 27 persones que seran jutjades per l'ocupació del rectorat de que va tenir lloc l'any 2013.Els estudiants, convocats per les Assemblees de Facultat, han volgut fer una "protesta simbòlica" en suport als encausats –els quals s'enfronten a penes d’entre 11 i 14 anys de presó- i també han fet una crida a la participació a la vaga convocada al centre universitari els dies 25 i 26 d'abril. Amb les protestes, exigeixen una rebaixa del 30% de les taxes universitàries i que s'equiparin els preus de màster i de grau.

