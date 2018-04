Loquillo s'indigna pels llaços grocs

Loquillo s'ha mostrat contrari i indignat amb els llaços grocs independentistes que hi ha en balcons i edificis públics a Barcelona. En un article a El País on el cantant passeja per la seva ciutat i explica anècdotes viscudes, critica també aquest símbol de suport als presos polítics. "No sé què diria el meu pare, que era republicà", lamenta, i assegura que "aquells sí que eren presos polítics i patien repressió. Molts pagaven amb la seva vida".A l'article Loquillo repassa la situació de Barcelona (ell es defineix com a barceloní). Reconeix que ara "Barcelona és un horror" mentre passeja per una Rambla plena de turistes i botigues de souvenirs, i reivindica a Barcelona llibertària que "tirava tomàquets als senyorets que entraven al Liceu".

