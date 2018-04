La tuneladora del tren llançadora a la T1 del Prat, aturada per raons «tècniques»

Una imatge d'arxiu de la terminal 1 de l'aeroport de Barcelona. Foto: Europa Press

La tuneladora que ha de fer arribar el tren llançadora a la T1 de l'aeroport del Prat està aturada, segons ha pogut confirmar l'ACN. Fonts d'Adif asseguren que es tracta d'una "aturada tècnica" a l'espera que Aena doni permís per perforar sota la pista principal de l'aeroport, una operació que comportaria un risc per la seguretat i per a la qual s'ha de buscar el moment idoni.Les mateixes fonts han matisat que l'obra no està paralitzada però han admès que podria comportar un "lleuger decalatge" en la finalització. Segons ha avançat TV3 aquest dimecres, la tuneladora estaria aturada des de principis de març i, en principi, la parada es perllongaria fins al mes de novembre -un cop superada l'època estival de més trànsit aeri.

