La futura llei de l'alcohol sancionarà els pares dels menors que beguin

La futura llei contra el consum d'alcohol estableix que se sancionaran els pares dels menors que beguin. Així es contempla en l'informe que estableix les fases de la futura normativa, que es va aprovar la setmana passada al Senat i que s'aprovarà al Congrés en breu.En cas de reincidència greu i si es demostra una actitud negligent dels pares s'aplicaria la normativa existent a l'ordenament jurídic per a la protecció del menor.Per poder condonar la sanció, els pares hauran de participar junt amb els menors en les activitats educatives que els imposin com a alternativa, basades en l'evidència i amb els objectius de prevenció i reeducació.A més, es prohibeix la venda i el consum de begudes alcohòliques a la via pública, el conegut com botellón, a excepció de terrasses o àrees autoritzades; la venda d'alcohol a menors a festes de caire cultural i de gran afluència; i s'endureixen les mesures contra qualsevol tipus de local o comerç que vengui o subministre alcohol a menors de manera reiterada, fins i tot podrien arribar a ser clausurats.Un altre dels apartats proposa revisar els impostos especials de totes les begudes i establir-los en relació a la quantitat d'alcohol pur que conté cada una d'elles. Fins i tot es considera la possibilitat que una part d'aquests impostos siguin finalistes, destinats al control de l'oferta i a actuacions preventives i dissuassòries del consum o del tractament dels efectes adversos del mateix.L'informe recomana establir una regulació d'horaris de venda de begudes alcohòliques als establiments en els quals no està permès el seu consum immediat, així com en la venda a domicili o televenda, prohibir els “happy ours”als locals, establir l'obligació als locals de subministrar aigua gratuïta i en ampolla a preu reduït, i prohibir la venda de begudes alcohòliques a les benzineres.De la mateixa manera que el tabac, l'alcohol haurà d'incloure a l'etiqueta una advertència sanitària.Les noves mesures també afectaran la publicitat, la promoció i el patrocini a la vía pública, que es limitarà, establint un perímetre en llocs destinats a menors, com col·legis, instituts, cinemes, centres sanitaris o teatres. Pel que fa a la publicitat a la televisió, es demana que s'estableixi un horari infantil.L'informe, que parteix de la premissa que les últimes dades de consum d'alcohol entre menors són “preocupants”, té per objectiu retardar l'inici del consum als 18 anys i augmentar la percepció social del seu risc.

