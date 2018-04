Un home denuncia que la Guàrdia Civil l'obliga a arrencar la senyera de la matrícula

Un dels vehicles de la Guàrdia Civil aparcats davant del departament d'Economia, el passat setembre Foto: Adrià Costa

Un veí de la Catalunya Nord ha denunciat a través de les xarxes socials que la Guàrdia Civil l'ha obligat a arrencar la senyera que duia a la matrícula del seu cotxe durant un control fronterer a la Jonquera (Alt Empordà).L'home ha explicat a través del seu perfil de Facebook que uns agents el van aturar i li van fer treure les quatre barres que porten alguns nord-catalans als seus vehicles sobre l'indicatiu 66, que correspon al departament dels Pirineus Orientals. A més, denuncia que un d'ells el va increpar quan li va dir que només parlava català i francès dient-li que ell parlava castellà i que els havia d'entendre.Aquesta no seria la primera vegada que es produeix una situació com aquesta. El passat mes de febrer, el diari L'Independant publicava que diversos conductors de la zona van denunciar que la policia espanyola els havia obligat a treure els adhesius. "Ho havia sentit sense creure-ho però ahir (dilluns) ho vaig patir", assegura el veí de la Catalunya Nord.L'home relata a través del seu perfil de Facebook que la Guàrdia Civil el va aturar aquest dilluns en un control fronterer i que el van obligar a arrencar l'adhesiu amb la senyera que duia sobre el número 66 (indicatiu del departament dels Pirineus Orientals). "Ni tant sols era l'estelada", insisteix.A l'escrit, a més, explica que va dir a un dels agents que ell només parlava francès i català i que el policia li va respondre "agressivament" que ell només parlava castellà i que l'havia entendre. "Un bell moment d'intercanvi cultural", afegeix. Aquesta no seria la primera vegada que es produeix una situació com aquesta. El passat mes de febrer el diari L'Independant publicava que almenys quatre conductors francesos havien hagut de retirar els adhesius per ordre de la policia espanyola en controls al peatge de La Jonquera.A França, les matricules han de dur a la part esquerra la lletra F de l'estat al qual pertanyen i, a la dreta s'hi pot posar el distintiu de la regió administrativa i el número del departament al qual pertanyen. Com que aquest darrer indicatiu no és obligatori, alguns conductors opten per posar-hi la senyera.

