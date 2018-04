La patronal del metall carrega contra Gay de Montellà per dir que Catalunya tindrà deu anys de crisi

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà. Foto: ACN

Les declaracions del president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, fetes aquest dimarts al diari El Mundo, en què assegurava que "Catalunya va a un període de deu anys sense creixement" en cas que es continuï en l'actual situació , han aixecat polseguera. La Federació Empresarial del Metall (FEM) ha qualificat aquestes paraules de "desafortunades i sorprenents". Gay de Montellà va insistir en l'entrevista que el pitjor dels efectes del procés en l'economia encara no havia arribat i que el preocupava el mig termini.La FEM nega les afirmacions del cap dels empresaris i considera positiu el balanç de l’exercici 2017 per al conjunt d’empreses del sector, tant en producció com en exportacions, i és dels sectors amb una menor taxa d’atur, un 5%. Més enllà del sector, la FEM destaca que l’economia catalana continua creixent des del gener com ho mostra el resultat de l’activitat del Port, el volum d’exportacions o l’activitat de l’aeroport del Prat.L'organització del metall va néixer l'any 2015 de l'acord entre el Centre Metal·lúrgic de Sabadell i la Unió Empresarial Metal·lúrgica. Està adherida a la patronal Cecot, que manté una llarga disputa amb la cúpula de Foment i va ser-ne expulsada després de molts enfrontaments. Les discrepàncies sobre l'àmbit d'actuació de cada organització i el posicionament sobre el procés van accentuar la crisi entre Cecot i Foment. La FEM aplega prop de 7.000 empreses al Vallès, que ocupen 60.000 treballadors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)