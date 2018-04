Vox demanarà la dimissió de Montoro si es demostra que va mentir sobre el finançament de l'1-O

El partit ultradretà Vox ha anunciat que "exigirà" la dimissió del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, si es confirma que va "faltar a la veritat" en el que va dir en una entrevista a El Mundo , on va afirmar que no sabia com s'havia pagat el referèndum, però que no havia estat "amb diner públic". En aquesta, el membre del govern espanyol obria la porta a considerar que la malversació podia veure's, si no, en l'obertura de recintes de titularitat pública per a actes "polítics il·legals".Ara, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha demanat a Montoro que li enviï proves sobre aquestes declaracions, i Vox també ha exigit al ministre que dimiteixi, si això es demostra com una mentida.

