​L'oposició aprofundeix la solitud de Colau en la gestió de la seguretat

Ada Colau en un acte amb la Guàrdia Urbana. Foto: ACN

A l'Ajuntament de Barcelona s'ha viscut aquest dimecres l'enèssim debat sobre les polítiques de seguretat, però aquest cop ha estat diferent, i s'ha visibilitzat encara més la solitud del govern d'Ada Colau en la gestió d'aquest àmbit. L'oposició ha reiterat a la Comissió de Presidència la petició perquè l'alcaldessa sigui rellevada com a responsable política de Seguretat i que es nomeni un regidor, i per primer cop ha comptat amb el beneplàcit de tots els grups excepte el govern . Fins i tot del PSC, que havia governat fins al novembre amb Colau, i de la CUP, que s'ha abstingut, però que s'ha mostrat molt crítica amb la gestió municipal en seguretat.La proposta l'ha presentat el Grup Demòcrata –el PDECat- i ha rebut el suport de Ciutadans, ERC, el PSC, el PP i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates), i l'abstenció de la CUP, mentre que el govern de Barcelona en Comú ha votat en contra. La socialista Carmen Andrés ha endurit el to que mantenia el PSC en aquest àmbit, i ha assegurat que "costaria recordar" conflictes oberts de seguretat "d'un to tan elevat com els que estan succeint ara". Ha agregat que havien pensat que "en algun moment l'alcaldessa reaccionaria i es trauria de sobre el complex de la seguretat". La manca de confiança en el cos és un dels arguments que l'oposició ha utilitzat més sovint en les seves crítiques.La CUP també ha aprofundit en les seves objeccions a la gestió d'aquest àmbit. "Creiem que tenim 1.000 raons per esmenar de dalt a baix l'acció política en seguretat en aquests tres anys", ha afirmat la "cupaire" Maria Rovira. Ha retret a Colau que "teòricament havia vingut a capgirar el model de seguretat", però han vist com el govern reforçava els operatius de la Guàrdia Urbana "per criminalitzar i perseguir encara més" els manters. A més, tenen la sensació que "continua existint la sensació d'impunitat i manca de transparència de les males praxis" del cos.El regidor del PDECat Jordi Martí ha defensat que cal "un revulsiu", ja que "no pot estar al capdavant de la Guàrdia Urbana de Barcelona una persona que no hi creu, que no li agraden els temes de seguretat, que no s'hi dedica". Francisco Sierra (Cs) considera que l'alcaldessa té tanta feina "que no es pot ocupar" d'aquest àmbit; Jordi Coronas (ERC) ha retret que Colau "no surt quan hi ha problemes"; Àngels Esteller (PP) creu que la seguretat està "molt pitjor" que fa tres anys, i cal que algú se n'ocupi –Colau "no ho fa", ha dit- i Ardanuy ha dit que "cal un lideratge polític clar" al capdavant d'aquest àmbit.El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha indicat que "evidentment no es nomenarà un regidor de seguretat", i ha reivindicat que la ciutat "té regidora de Seguretat" amb l'alcaldessa, de qui ha destacat que participa en els actes de reconeixement a la Guàrdia Urbana i que "tothom va reconèixer"-li el paper que va tenir durant l'atemptat de la Rambla de l'agost. A més, ha destacat que la ciutat té un "excel·lent" comissionat de seguretat, Amadeu Recasens, i opina que cada regidor compleix les funcions de seguretat des de les seves pròpies atribucions.Pisarello ha conclòs que la proposta "no està justificada" i que s'explica perquè s'ha entrat "en un moment electoral", qun falta poc més d'un any per a les eleccions municipals. També ha retret a ERC que voti amb partits de la dreta i acudeixin a "donar lliçons" sobre polítiques de seguretat quan no han estat "capaços ni de nomenar ni un conseller d'Interior", referint-se a la incapacitat per ara de formar un nou govern a la Generalitat.D'altra banda, a la comissió s'ha desestimat una proposició de Ciutadans per elaborar un informe dels danys causats pels Comitès de Defensa de la República (CDR), que només ha rebut els vots a favor també del PP, i l'abstenció de Barcelona en Comú i del PSC. El comissionat Recasens ha afirmat que, en les 150 mobilitzacions que han organitzat els CDR des de l'octubre, s'han registrat incidents en 8 ocasions. "La majoria dels danys són pintades del mobiliari urbà", ha detallat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)