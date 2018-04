Un exmagistrat del Suprem desmunta Llarena amb contundència

Joaquín Giménez, magistrat emèrit del Tribunal Suprem Foto: Onda Cero

Veus de la judicatura fan una esmena a la totalitat a les tesis del jutge Pablo Llarena, que condueix la causa general contra el procés. El magistrat emèrit del Tribunal Suprem Joaquín Giménez ha afirmat aquest dimecres que no detecta violència ni delicte de rebel·lió en el comportament dels líders independentistes empresonats a Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco. "Jo tampoc veig que hi hagi violència ni delicte de rebel·lió. Rebel·lió va ser el 23-F, no això", ha expressat en una entrevista a Onda Cero Giménez també ha posat en dubte la conveniència de la presó pprovisional. "Em sembla excessiva i desproporcionada. Que el jutge instructor entri a valorar les creences dels imputats és un terreny molt relliscós", ha raonat. L'exmagistrat del Suprem pronostica que els presos no compliran la condemna en el cas que en els propers mesos hi hagi una sentència ferma. "Algú pensa de veritat que els actuals imputats seran a la presó d'aquí a quatre o cinc anys?", s'ha preguntat.El jutge també ha posat en dubte la judicialització de la política catalana i ha criticat la inacció del govern espanyol. "Si això hagués passat a Alemanya, el problema s'hauria aturat molt abans. Tot això prové del 2012, del problema del finançament. Políticament, què s'ha fet al respecte? Contempar-ho i res més", ha reblat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)