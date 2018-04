Llarena demana proves a Montoro per haver negat que l'1-O es pagués amb diner públic

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha emès un requeriment al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per tal que informi "amb la major brevetat possible" sobre quines proves té per dir que el referèndum de l'1 d'octubre no es va pagar amb diners públics. El ministre del govern espanyol ho va afirmar fa uns dies en una entrevista a El Mundo , on assegurava que no sabia com s'havia pagat el referèndum, però que no havia estat "amb diner públic", i obria la porta a considerar que la malversació podia veure's, si no, en l'obertura de recintes de titularitat pública per a actes "polítics il·legals".Llarena insta ara Montoro a enviar-li informació amb la màxima brevetat perquè, segons diu, les seves declaracions "contradiuen les fonts de prova" que figuren en la instrucció de la causa. Les afirmacions del ministre d'Hisenda s'han utilitzat aquesta setmana en les declaracions indagatòries de diversos processats que han comparegut davant del Suprem, i que han argumentat així la "injustificació del delictes de malversació de fons públics".La majoria de membres del Govern han apujat el to de les seves declaracions davant del jutge ja sigui defensant el dret d'autodeterminació de Catalunya o acusant-lo, directament, de convertir-los en presos polítics.Pocs minuts després de conèixer-se la petició de Llarena, fonts del Ministeri d'HIsenda han apuntat a l'ACN que el ministre donarà compliment a aquesta petició en breu. "Sempre responem als requeriments", han recordat. Aquest punt s’ha convertit en un dels elements del procés al Suprem, on el magistrat Llarena sosté la imputació per un delicte de malversació en base a informes de la Guàrdia Civil, però en contra del testimoni de Montoro i del president espanyol, Mariano Rajoy, que han manifestat en diverses ocasions que no es va destinar diners públics al referèndum.

Providència Requerimient a Montoro by naciodigital on Scribd

