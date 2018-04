El Suprem cita ara l'exmesa del Parlament i la resta de consellers del Govern

El jutge del Tribunal Suprem ha emès una nova interlocutòria on cita ara els membres que conformaven l'exmesa del Parlament i la resta de membres del Govern, amb l'objectiu de tirar endavant les declaracions indagatòries i comunicar-los els delictes pels quals se'ls processa.Llarena ha citat, el dia 7 de maig a partir de les 10.00 hores, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, mentre que el dia 8 de maig a la mateixa hora hauran de comparèixer Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila i Mireia Aran.Justament aquesta setmana, Llarena ha comunicat el processament a tots els presos polítics. Dilluns va ser el torn del videpresident Oriol Junqueras, i dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Dimarts va passar pel Suprem Joaquim Forn, Josep Rull i Raül Romeva, mentre que aquest dimecres ha comparegut Jordi Turull, Dolors Bassa i Carme Forcadell. Els nou processats per rebel·lió -els membres del Govern també malversació- es troben, actualment, en situació de presó provisional perquè el jutge considera que hi ha risc de fuga i de reiteració delictiva.Pel que fa als membres de l'antiga mesa del Parlament, rebran el processament per desobediència per "desatendre" els requeriments del Tribunal Constitucional, mentre que la resta de membres del Govern seran processats per desobediència i malversació pel mateix supòsit, i per autoritzar en els seus departaments accions que permetessin avançar cap al referèndum.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)