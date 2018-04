Vist per sentència el judici contra cinc mossos a Can Vies: la violència va ser gratuïta?

Els cinc agents dels Mossos d'Esquadra acusats, a punt per prendre declaració a l'Audiència de Barcelona. Foto: Aida Morales

Tres dies de judici a l'Audiència de Barcelona, i un vídeo determinant que ajudarà el tribunal a determinar si el 27 de maig del 2014, quan es va convocar una manifestació en suport al centre ocupat Can Vies de Sants, cinc agents dels Mossos d'Esquadra es van sobrepassar de les seves funcions i, de manera desproporcionada, van agredir al cap i en altres parts del cos tres joves que es protegien en un portal d'un bloc de pisos. Ara, el judici queda vist per sentència, i els magistrats hauran de respondre, sobretot, a una pregunta: la violència va ser gratuïta?La versió dels acusats, confirmada durant el judici per diversos periodistes i veïns, anava encaminada a relatar com d'irregular va ser l'actuació de la policia catalana, que va acorralar diversos joves i una periodista en un portal, després de la manifestació. En aquells moments, ha recordat aquest dimarts la seva defensa, no hi havia disturbis al carrer i, per tant, no estava justificada la seva actuació."Els agents van entrar a sang i foc a colpejar la gent que estava allà, i de forma absolutament terrorífica", ha explicat l'advocat de les víctimes Eduardo Cáliz. A més, ha recordat, els agents van tancar la porta el portal durant diversos segons, amb la voluntat d'atemptar "contra la integritat física i humiliar" els joves: "Van utilitzar la seva condició de mossos d'esquadra per actuar com uns matons".De la mateixa manera ho ha defensat l'advocada d'una altra de les víctimes, Anaïs Franquesa, que ha assegurat que la situació viscuda al portal "va ser humiliant en sí mateixa", amb "imatges d'absoluta brutalitat" i amb una actuació "desproporcionada". "No es podien haver dirigit a les persones del portal i fer-les aixecar?", ha preguntat al judici, on també ha precisat: "Si fossin un grup de nois colpejant un altre grup de nois, no hi hauria dubte".Així han justificat, les acusacions, el que consideren que va ser una clara mostra de violència gratuïta. Una actuació que, a part d'acabar amb lesions -delicte pel qual s'acusa els cinc mossos de forma conjunta i coordinada-, creuen que també comporta un delicte contra la integritat física i moral, que porta a un augment de la pena de fins a 13 anys de presó.La posició de les acusacions i de la Fiscalia -també part acusadora- s'ha anat distanciant a mesura que ha avançat el judici. Si bé ne un principi demanava penes de fins a set anys de presó, finalment les ha rebaixat a quatre anys i mig -en el major dels casos-, ja que considera que només es pot atribuir als agents un delicte de lesions.Segons la fiscal, que en determinats moments del judici semblava que entomés el paper de defensa dels mossos, ha assegurat que "no hi ha delicte contra la integritat moral" perquè en aquest hi ha uns supòsits que no s'han complert. En primer lloc, ha dit, no es va actuar "abusant del càrrec", i tampoc hi va haver una "conducta arbitrària", tenint en compte el context on s'havia convocat una manifestació "il·legal", i on diverses persones muntaven "foc i barricades per alterar la pau ciutadana". "Els Mossos van rebre atacs indiscriminats per part dels ciutadans", ha recordat el ministeri fiscal.Per altra banda, ha dit, si bé sí que considera que quatre dels cinc agents -deixa a banda el comandant de l'operatiu- van cometre lesions, algunes de les quals irregulars, no creu que aquestes es fessin amb voluntat "d'humiliar" els joves, ni de forma "injustificada".No ho han vist de la mateixa manera les acusacions, que creuen que "l'agressió gratuïta i desproporcionada" es va produir amb clara voluntat de "destrossar i humiliar" aquestes persones, només pel fet d'estar a prop de la concentració de suport de Can Vies. En aquest sentit, Franquesa ha volgut enviar un missatge al tribunal: "Aquest és un judici important perquè dona una imatge sobre com s'ha d'actuar en determinades ocasions".El principal argument de la defensa és que "no és possible determinar qui va colpejar a qui". Ho ha afirmat la lletrada al final del judici, on ha indicat que "no hi havia cap comú acord" entre els membres de l'operatiu de Mossos per actuar envers els joves: "Si fos així, per què es van excloure els escuders?".A més, ha insistit que no es veu -ni en cap vídeo, ni fotografia- els agents utilitzant les defenses de forma no reglamentària, i demana que el tribunal tingui en compte també l'argumentació de la fiscal pel que fa al delicte contra la integritat moral.

