El parlament suís avisa que no s'extradirà Rovira per «motius polítics»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, des de Suïssa Foto: ACN

Suïssa rebutjarà l'extradició de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, si està motivada per "motius purament polítics", segons ha confirmat el comitè d'Afers Exteriors del Parlament suís, que va examinar el cas en una reunió aquest dimarts. Segons el document publicat després de la trobada dels parlamentaris, ja hi ha un "procés en marxa" per la petició d'extradició a Espanya de Rovira."El comitè d'Afers Exteriors ha examinat el cas de l'independentista catalana Marta Rovira, que ha trobat refugi a Suïssa després del seu processament per rebel·lió i sedició a Espanya, per uns delictes pels quals s'arrisca a 30 anys de presó", assegura el document, que indica que el comitè "ha pres nota" de l'inici del procediment i del fet que "una extradició serà rebutjada si es confirma que la petició està motivada per motius purament polítics".De fet, el govern suís ja havia indicat en anteriors ocasions que sempre rebutja totes les peticions d'extradició motivades per causes polítiques.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)