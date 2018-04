Les crida de les entitats sobiranistes per la final de Copa

Aida Morales

01/01/1970

La Fiscalia rebaixa la petició de pena a dos anys i tres mesos de presó per lesions i considera que no hi ha delicte contra la integritat moral | La defensa dels acusats diu que no es pot determinar "qui va picar qui" i l'acusació afirma que "la situació és humiliant per sí mateixa"