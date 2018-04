Torrent estableix un canal permanent amb l'ONU per seguir la situació a Catalunya

El president del Parlament, Roger Torrent, ha sortit de la seva primera reunió a Ginebra satisfet i amb una sensació molt positiva. Segons fonts del seu equip, Torrent s’ha trobat amb Mona Rishmawi, la directora delegada de l'Alt Comissionat pels Drets Humans de l’ONU, la responsable a Suïssa quan el titular de la institució és fora en missions especials, com és el cas d’aquest dimecres. Després de la reunió, d’una hora i mitja de durada, les mateixes fonts han avançat que el president i Rishmawi han acordat mantenir els canals de comunicació oberts per actualitzar tot allò que passa a Catalunya i poder així tenir informació més acurada i puntual de com evoluciona el cas."A Catalunya es viu un atac sistemàtic contra els drets i llibertats fonamentals", ha declarat Torrent en una compareixença davant els mitjans de comunicació. El president de la cambra catalana ha recordat que s'havia compromès a defensar els drets polítics de tots els 135 diputats de Catalunya. Torrent ha informat que, a banda de l'Alt Comissionat, s'ha començat a reunir amb altres entitats de defensa dels drets fonamentals amb la voluntat de "traslladar la preocupació envers Catalunya" i "demanar la implicació internacional en la defensa d'aquests drets".Torrent ha parlat de "buscar la complicitat internacional" per "resoldre el conflicte polític". Ha explicat que està trobant "molta comprensió" amb els seus interlocutors pel que fa a la defensa dels drets fonamentals de tots els diputats. El president de la cambra mantindrà més contactes institucionals a Ginebra al llarg d'avui i demà.L'objectiu de la visita a Ginebra és portar als organismes de les Nacions Unides i a diferents autoritats i càrrecs electes la denúncia per la “vulneració de drets fonamentals” dels diputats i dels catalans, arran de les investidures fallides de Jordi Sànchez i Carles Puigdemont. El viatge es produeix després que des de l’ONU s’apuntés la necessitat d’aplicar mesures cautelars al cas de Jordi Sànchez per garantir el seu dret a sufragi actiu i passiu mentre tingui els seus drets polítics intactes. El viatge a Suïssa té lloc pocs dies després que el jutge Pablo Llarena impedís precisament a Sànchez d'assistir a la cambra per sotmetre's al debat d'investidura com a president de la Generalitat.El president del Parlament ja va anunciar al ser elegit que abocaria tot els esforços a garantir els drets del 135 diputats de la cambra, alguns dels quals es troben en presó preventiva per ordre del jutge del Suprem, Pablo Llarena, que instrueix la causa contra la cúpula del procés. Els partits independentistes han proposat fins a tres candidats diferents per investir president, però el magistrat els ha vetat tots tres tot i no haver-hi encara cap sentència ferma que limiti els seus drets polítics.El viatge de Torrent coincideix amb l'onada de declaracions contundents dels diputats empresonats, que s'han mostrat molt crítics davant el jutge del Suprem durant les declaracions indagatòries. Tant Oriol Junqueras, com Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, van denunciar la criminalització de l'independentisme i van acusar el magistrat de vulnerar els drets fonamentals i de no ser imparcial.

