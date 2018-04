Deu llibres per Sant Jordi que agiten consciències

La no ficció cada vegada té més adeptes i més lectors. Més enllà d'aventures, de grans amors o de casos a resoldre, per Sant Jordi també volem recomanar llibres que fan pensar, que ajuden a reflexionar, i que ens obren l'horitzó a noves idees. Amb l'assegurança de ser, tots ells, llibres que no deixen indiferent.Un llibre que recull dos assaigs breus, que són un sol crit d’alerta sobre el feixisme, tan latent arreu del món en l'actualitat per culpa del ressentiment que tenyeix les nostres democràcies de masses i que ha donat peu al fenomen del populisme. Un assaig com un cop de puny, en un discurs que remou de dalt a baix. Per llegir, pair i actuar.Marina Garcés és tota una referència del pensament contemporani. Figura respectada, escoltada i llegida, ara presenta un relat en primera persona sobre les vivències polítiques que van de l'octubre de 1996 i a l'octubre del 2017. Del desallotjament del Cine Princesa, fins al referèndum de l'1-O. Amb una pregunta clara: què hem après en tot aquest temps?"Escric des de la lletjor i per a les lletges, les velles, les camioneres, les frígides, les malfollades, les infollables, les histèriques, les tarades, totes les excloses el mercat de la bona noia". Així arrenca aquest manifest feminista combatiu i demolidor, que ataca sense pèls a la llengua el discurs sobre el matrimoni, la maternitat i altres temes tan polèmics com la violació, la prostitució i la pornografia. Imprescindible.Arriba en català una de les millors obres de la Nobel de Literatura del 2015, on mostra una perspectiva de la guerra ignorada fins al moment: el del prop d'un milió de dones que també van combatre a la Segona Guerra mundial amb l'Exèrcit Roig i que la història sempre ha ignorat o, directament, silenciat. Records i testimonis d'una experiència al límit.En els darrers temps, la Xina ha entrat a la primera divisió del poder mundial, patint transformacions econòmiques i socials vertiginoses difícils de pair i, si no hi vius, d'entendre. Aquest llibre de Sergi Vicente és un retrat íntim del país i d'una societat amb dèries i anhels de justícia, amb contradiccions i virtuts.Míriam Hatibi relata en primera persona la construcció d'una identitat plural, tot donant pes i sentit a conceptes tan tergiversats com "integració", "assimilació", o "convivència". A partir de la seva pròpia experiència, l'activista es mostra propera, còmplice i aguda per desmuntar tòpics, per anul·lar tots els arquetips que tenim establert sobre les diferències i la diversitat.Qui no recorda la imatge de John Carlos i Tommie Smith amb els punys alçats al podi del Jocs Olímpics de Mèxic 1968? Però, qui eren aquells dos atletes? I, sobretot, quines van ser les brutals conseqüències que van patir? Per saber-ho tot, Sembra publica les memòries de John Carlos, escrites amb el periodista Dave Zirin.Us imagineu reunir l'actor John Cusack, l’escriptora Arundhati Roy, el responsable de la filtració dels Papers del Pentàgon Daniel Ellsberg i Edward Snowden? En secret, es van reunir en una habitació d’hotel de Moscou, d'on van sorgir les converses d'aquest llibre. Sobre la condició d’imperi dels Estats Units, el significat de les banderes i el patriotisme, i sobre com el capital pot creuar fronteres, però les persones, no, entre d'altres.Un llibre de poesia que porta el subtítol de "L'1d 'octubre dels poetes". I així és, ras i curt: un llibre que recull poemes escrits des de la sacsejada que va ser l'1-O. Un llibre que recull la indignació, la ràbia i també el futur d'un nou horitzó, vist per 106 poetes d'arreu del territori.Artistes com Kate Chopin, Gertrude Stein, Camille Claudel, Iris Murdoch o Patti Smith (fins a sumar 100 dones) parlen del fet creatiu, de la inspiració, del poder transformador de l'art i de molts altres aspectes del procés artístic. Cada cita va acompanyada d'una biografia de la personalitat corresponent, per tal de situar-la en el temps i en el seu procés de creació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)