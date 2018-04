Un espectacular pilar solar il·lumina el delta de l'Ebre a l'alba

Pilar de sol, amb la boira de la plana de Vic, des de Bellmunt Foto: Emili Vilamala

Una altra imatge del pilar solar a la Ràpita. Foto: Hernan Subirats

No és gaire habitual contemplar aquest fenomen, però des de fa dos dies, el cel del delta de l'Ebre es desperta amb un encisador pilar solar que il·lumina el cel. Les dos imatges que els mostrem han estat captades a la Ràpita. Al voltant de les 7 del matí, quan el sol començava a despuntar, a l’horitzó de la Badia dels Alfacs ha aparegut aquest pilar de llum.Aquest fenomen òptic requereix de condicions meteorològiques determinades, normalment baixes temperatures en altura que afavoreixin la presència de minúsculs cristalls de gel mantinguts en suspensió a l’aire. Ja sigui a l’alba o just en la posta de sol, aquests cristalls actuen com un joc de miralls quan s'ubiquen paral·lels a la superfície i acaben reflectint verticalment els raig del sol.

