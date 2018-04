Dues estrenes inauguren el festival de dansa Sismògraf a Olot

El Sismògraf arriba a la seva desena edició (quarta com a festival estratègic de la dansa a Catalunya) amb una programació més compromesa que mai. El festival, que se celebra a Olot del 19 al 22 d'abril, cerca continuar apropant la dansa a tothom a través dels 27 espectacles que s’hi han programat (dels quals cinc són coproduccions i vuit estrenes).El tret de sortida del festival el dóna el dijous 19 d'abril Eulàlia Bergadà i el seu Opening Volcanus a les 19 h i la coproducció Set of Sets, de Guy Nader i María Campos a les 21 h.De fet, el ple de l'Ajuntament d'OLot d'aquest dijous s'ha avançat a les quatre de la tarda perquè ningú no es perdi l'estrena (habitualment la convocatòria municipal és a les 19:30 h).és l’acció amb què la ballarina i coreògrafa Eulàlia Bergadàinaugura el Sismògraf 2018. La dansa, la música electrònica i la veu s’hi fusionen per generar un discurs poètic de benvinguda a tothom que hi sigui present, convidant al públic a formar part d’un viatge catàrtic que va des de la contemplació purament estètica fins al deliri frenètic del moviment i la música. Com dos peixos dins l'aigua que creen espirals de moviment.ens atansa a la noció d’infinit. És un temps infinit amb un nombre finit d’esdeveniments, que es repeteixen una i altra vegada infinitament. Aquest espectacle de dansa amb música en directe és l'última creació de Guy Nader i Maria Campos. Una metàfora sobre la naturalesa repetitiva de l’existència i la idea de la persistència. Repetició i ritme, combinacions i jocs de configuracions que construeixen un organisme fet de cossos que cerquen la complicitat i la col·laboració. Un viatge cap a la percepció de l’infinit, el temps i la memòria.DIJOUS 19 Opening vulcanus d'a l'Hotel Riu Fluvià (Ctra. Santa Pau, 17800 Olot)Recepció oficial al mateix Hotel Riu Fluvià Set of sets deal Teatre Principal d'Olot (Passeig d'en Blay, 5, 17800 Olot).Consulteu tota la programació per dies aquí.

