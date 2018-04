​El Congrés tomba una pregunta sobre l'herència suïssa de Joan Carles I

La mesa del Congrés ha vetat aquest dimarts cinc preguntes registrades per IU sobre el patrimoni dels membres de la Casa reial, la necessitat que la seva comptabilitat sigui fiscalitzada i l'herència que el rei emèrit va heretar a Suïssa del seu pare, Joan de Borbó i Battenberg.Així ho ha comunicat la federació d'esquerres en un comunicat, on es queixa que la mesa ha rebutjat més de la meitat de les preguntes que van registrar el seu coordinador federal, Alberto Garzón, i el diputat Miquel Anguel Bustamante.Els diputats d'IU volien saber si el govern espanyol ha pensat exigir que els membres de la Casa Reial detallin el seu patrimoni i les seves rendes, i que les segues activitats fossin fiscalitzades pel Tribunal de Comptes.“Pot afirmar que cap membre de la Casa Reial té qualsevol tipus d'actiu financer a l'estranger i, en concret, als coneguts com paradisos fiscals?”. “Considera necessari investigar el patrimoni de la família reial?”. Són dues de les preguntes que no s'han acceptat.El mateix recorregut ha tingut la pregunta relativa al compte de Suïssa del rei emèrit. En concret, es reclamava al govern espanyol que digués si “exigiria responsabilitats” a Joan Carles I per aquesta compte que el seu pare li va deixar en herència a ell i a les seves dues germanes per valor de 728 milions d'euros. Aquesta qüestió ja es volia preguntar fa un any i la mesa també ho va desestimar.Segons fonts parlamentàries, la negativa a admetre aquest tipus de preguntes es basa en els informes jurídics dels lletrats de la Cambra, que subratllen que la Casa Reial és una institució que no forma part del govern i que, per tant, no està sotmesa al control parlamentari.Bustamante ha lament aquests vetos i ha reprovat a la mesa una “opacitat còmplice” amb la Casa Reial. També ha acusat el govern de Rajoy de tenir una “mentalitat absolutament censora” en aquest assumpte.“Volen protegir la Casa Reial, però l'executiu sobreactua i acaba tirant una densa cortina de fum que perjudica més que afavoreix als membres d'aquesta família”, ha apuntat el diputat.La mesa del Congrés si que ha donat llum verda a altres preguntes d'IU, com les relatives a la convocatòria d'un referèndum per a què els ciutadans puguin escollir entre monarquia o república.

