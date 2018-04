La Guàrdia Urbana de Barcelona desallotja les dues acampades a plaça Catalunya

Desallotjament de la plaça Catalunya, aquest matí Foto: ACN

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha començat a desallotjar, a dos quarts de vuit del matí, les dues acampades que, des de fa més de dos mesos, conviuen a la plaça Catalunya: una per a les reivindicacions polítiques per la República i el suport explícit al president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, i una altra d'una acampada de persones sense llar.Els agents han informat del desallotjament dels responsables de l'acampada independentista, que han acceptat abandonar el lloc de manera pacífica i han tancat el perímetre de la dels sensesostre, ja que alguns dels seus membres mostraven més resistència a marxar.Fins al lloc, també s'hi ha desplaçat el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que els ha ofert alternatives. D'altra banda, l'Ajuntament també els ha facilitat la instal·lació d'un punt d'informació als dos col·lectius durant el Sant Jordi per garantir el seu dret de manifestació. El membres de l'acampada independentista han acceptat l'oferiment. Els serveis socials municipals ja havien alertat les persones acampades que abans de Sant Jordi s'hauria de buidar la zona.L'anomenada Acampada x la República va començar fa poc més de setanta dies, quan alguns joves van plantar tendes de campanya a la plaça. Va ser a partir de llavors, i davant del fet que ningú els deia res, que un grup de sensesostre van optar per col·locar-s'hi al costat.Les dues accions reivindiquen aspectes diferents i funcionen per separat, expliquen a NacióDigital alguns dels seus membres . La política tenia previst enrocar-se al centre de Barcelona fins que no s'investís Puigdemont o bé un president a qui aquest donés suport. La social demana ajudes reals i serveis per treure del carrer les persones que no tenen llar.

