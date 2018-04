La justícia belga ajorna la vista per extradir Comín, Serret i Puig

Així, a petició inicial del ministeri públic, les parts han acordat l’ajornament de la vista prevista sobre l’euroordre per al pròxim 16 de maig. Bekaert també ha dit que per ara la Fiscalia de Brussel·les no ha formulat les acusacions, ja que és a l’espera de rebre més informació sobre les peticions d’extradició per part de la justícia espanyola. L’advocat ha confirmat que el jutge instructor és el mateix que en l’anterior procediment judicial, a la tardor, però no ha volgut valorar si aquest fet és o no un “avantatge”.



Els consellers a l'exili Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig han arribat aquest dimecres a primera hora del matí als tribunals del Palais de Justice de Brussel·les per acudir a la cita amb la justícia sobre l'euroordre contra ells. La vista, prevista a les nou del matí davant del jutge d'instrucció de la Chambre du Conseil (Tribunal de Primera Instància), ha durat prop de mitja hora ja que, en realitat, ha servit per fixar una nova data.

Dijous passat, els tres consellers van presentar-se davant d'un jutge d'instrucció del tribunal de primera instància de la capital belga. Després de diverses hores declarant, el jutge va decidir deixar-los en llibertat sota mesures cautelars, com ja va passar al novembre amb la primera euroordre. Concretament, el jutge va dictar com a condicions que els consellers estiguessin a disposició de la justícia quan se'ls requerís, que comuniquessin quin era el domicili fix a Bèlgica i que no abandonessin el país.En tot cas, aquesta primera compareixença tenia caràcter "preliminar", per la qual cosa no s'esperava que el jutge prengués encara una decisió sobre el fons de l'assumpte. Segons estableix la legislació belga, la Cambra del Consell disposa de 15 dies per determinar si l'ordre és executable o no. En cas que la seva decisió fos recorreguda, les parts podran acudir primer al Tribunal d'Apel·lació i després la Tribunal de Cassació.En els dos casos, les sales tenen uns altres 15 dies per resoldre l'assumpte, encara que aquests terminis són orientatius en casos en què les persones requerides no estiguin en presó preventiva. Dels tres consellers que romanen a Bèlgica, Comín és l'únic processat per Llarena per un delicte de rebel·lió, al qual se li suma el de malversació de cabals públics. Serret i Puig, per la seva banda, han estat processats per delictes de desobediència i malversació.

