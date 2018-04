Mas aposta per negociar un referèndum amb l'Estat

Artur Mas, en el comiat davant del consell nacional del PDECat Foto: PDECat

Artur Mas, expresident de la Generalitat, ha apostat aquest dimarts per "negociar i pactar" un referèndum amb l'Estat. "No hauria de ser tan difícil seure a la taula a negociar-lo i pactar-lo, Escòcia i el Quebec en són l'exemple. Els països democràtics i moderns seuen a la taula a negociar i deixen votar", ha recalcat Mas des d'Edimburg."Els governs de Catalunya sempre han plantejat propostes per iniciar un diàleg amb l'executiu espanyol, i la resposta sempre ha estat la mateixa, que no hi ha res a parlar", ha indicat. Segons ell, les exigències són clares: "Demanem un diàleg polític real, que s’acabin les persecucions polítiques, volem una solució política".L'expresident del PDECat ha dit que avalaria que se sotmetessin a votació "altres propostes" procedents de l'Estat i que "els catalans acceptessin", però ha recalcat que aquestes, avui en dia, "no existeixen".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)