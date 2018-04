Del bloqueig al Parlament al candidat per Barcelona: el futur de Ciutadans, en cinc claus

El grup de Cs a Barcelona amb Carina Mejías al capdavant Foto: Jordi Bes

El diputat de Ciutadans, Jordi cañas Foto: ACN

"Un partit que és a punt de guanyar no comet errors". Així resumeix un coneixedor de la història de Ciutadans (Cs) el moment de càlcul que viu el partit d'Albert Rivera a Catalunya. Amb totes les enquestes somrient als taronja , Ciutadans es prepara per encarar el nou cicle electoral, que començarà amb les municipals del 2019. Però un gran interrogant surt al camí i és la possibilitat d'unes noves eleccions al Parlament. Aquest factor condicionarà els moviments del partit de cara a les municipals, quan Cs vol fixar el seu arrelament en el territori. Aquestes són les principals claus de l'escaquer "ciutadà".Inés Arrimadas està en una posició blindada. El seu èxit el 21-D -36 diputats, primera força- fa d'ella la líder menys discutida després d'Albert Rivera. És de les dirigents menys interessades en una nova dissolució del Parlament. Seria difícil superar la marca obtinguda el desembre. Però Arrimadas també té una dimensió espanyola. És la portaveu de l'executiva del partit i una política aplaudida pel mitjans espanyols. Com a cap de llista, la seva marca guanyadora ha fet que s'hagi especulat fins i tot amb una possible candidatura a l'alcaldia de Barcelona. Ara per ara, ningú ho planteja amb serietat dins de Cs. Es considera que seria deixar descobert el front del Parlament en una legislatura que es preveu també complicada. Altra cosa és fins a quin punt la posició de primera força però sense capacitat per ser alternativa real i sumar més forces pot acabar desgastant Arrimadas Fonts del partit asseguren que Carina Mejías "té el 90% de possibilitats" de tornar a ser la cap de llista a l'Ajuntament de Barcelona. Ningú l'ha qüestionada internament ni el tema d'un canvi de cap de cartell a Barcelona està sobre la taula. Amb tot, dins de Cs s'ha considerat un error la reacció de la regidora als rumors intencionats sobre un canvi d'alcaldable. Mejías va afirmar que la candidata era ella, una mostra d'inseguretat, ja que el partit encara no ha elegit formalment el seu candidat. Alguns estrategues de Cs consideren que la regidora -provinent del PP i amb una imatge molt clàssica i conservadora- pot consolidar els resultats del partit a Barcelona, però no eixamplarà la base de suport. Després del 21-D, Ciutadans creu que pot repetir victòria i traslladar a Barcelona els resultats de les eleccions catalanes. A Barcelona, Ciutadans va obtenir el 21-D un 23,94% dels vots, una posició que vol consolidar , per un 20,92% per a ERC i un 19,57% de Junts per Catalunya. La formació de l'alcaldessa, En Comú Podem, va obtenir només un 9,33%. En les municipals del 2015, Ada Colau va quedar en primera posició amb un 25,21% dels vots. Cs va guanyar en set dels deu districtes i va obtenir els seus millors resultats, paradoxalment, a la zona alta, Pedralbes, i a Ciutat Meridiana.Unes noves eleccions a Catalunya podrien provocar algun canvi de peces en les candidatures. La figura d'Arrimadas és incontrovertible, però per sota d'ella podria haver algun moviment. En aquest cas, hi ha qui especula amb el nom de Carlos Carrizosa com el d'un possible recanvi com a alcaldable. Es recorda que coneix la ciutat i ja va ser candidat a regidor en les municipals del 2011 (figurava com a número dos després de Jordi Cañas), tot i que aleshores no van aconseguir representació.José María Espejo-Saavedra és dels quadres del partit que ha solidificat la seva posició durant el procés. Vicepresident del Parlament, amb formació jurídica, a la direcció del partit es valora molt la seva feina enfront els sobiranistes des de la mesa de la cambra, sempre amb un to ponderat que li ha fet guanyar una imatge de serietat entre els seus. Militant de Cs des de la primera hora, molt lleial a Albert Rivera, dins del partit hi ha qui el veu com a ministrable en cas que la formació entri al govern espanyol després de les properes generals.L'exdiputat i exresponsable de comunicació de Ciutadans, Jordi Cañas, és una figura amb qui s'ha de comptar en el futur. Absolt de l'acusació de frau fiscal , que l'ha hipotecat i va forçar-lo a abandonar el primer pla d ela política activa, Cañas -que mai es va desvincular de Cs- està "en situació de disponible", en paraules d'un dirigent del partit. El seu nom també ha circulat com a possible candidat a l'alcaldia de Barcelona. És un dirigent popular entre la militància i més d'un el voldria veure com a alcaldable, però ell no ha mogut peça, segons asseguren al seu partit. Va ser alcaldable en les municipals del 2011. Però fonts del partit asseguren que és un "valor segur" que podria estar en qualsevol àmbit, des de les llistes al Congrés quan hi hagi les generals a reforçar la llista al parlament en cas de noves eleccions a Catalunya.

